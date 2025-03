Emisi Obligasi Rp2,75 Triliun, SMI Tawarkan Kupon 6,4%-6,95%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) membidik dana Rp2,75 triliun dari penerbitan obligasi dengan tingkat kupon 6,4% hingga 6,95% per tahun.

Dalam prospektus yang dikutip Selasa (11/4/2025), SMI menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2025 dalam tiga seri.

Pertama, Seri A senilai Rp506,96 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon 6,4% per tahun. Kedua, Seri B senilai Rp1,12 triliun dengan tenor 3 tahun dan kupon 6,75% per tahun. Ketiga, Seri C senilai Rp1,11 triliun dengan tenor 5 tahun dan kupon 6,95% per tahun.

Penawaran obligasi itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV SMI dengan target dana Rp20 triliun. Sebelumnya, SMI telah melaksanakan dua kali emisi obligasi masing-masing senilai Rp495,69 miliar dan Rp2,7 triliun.

“Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur,” tulisnya.

Kegiatan pembiayaan infrastruktur yang dimaksud itu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Obligasi SMI dijadwalkan melaksanakan penawaran umum pada 21 dan 24 Maret 2025. Adapun, tanggal penjatahan pada 25 Maret 2025, distribusi obligasi secara elektronik 27 Maret 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 April 2025.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 10 penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) yang masuk ke dalam pipeline. Rencana emisi obligasi dan sukuk korporasi itu diestimasi senilai Rp10,76 triliun.

Selain itu, pipeline PUB EBUS juga diisi oleh 12 rencana emisi dengan nilai Rp10,83 triliun. Adapun, realisasi penerbitan PUB EBUS sepanjang Januari—Februari 2025 tercatat sebanyak 11 penerbitan yang meraup dana Rp19,47 triliun.