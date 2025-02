Pandu Sjahrir Jadi Eksekutif Danantara, Saham TOBA Melejit

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham TOBA naik 44 poin atau 9,46% ke posisi Rp486 per saham pada awal perdagangan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) melejit pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (24/2/2025), terpantik kabar masuknya Pandu Sjahrir dalam jajaran eksekutif BPI Danantara.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham TOBA naik 44 poin atau 9,46% ke posisi Rp486 per saham pada awal perdagangan hari ini. TOBA bergerak di rentang Rp454 hingga Rp494 per saham.

Sepanjang tahun berjalan 2025, saham TOBA sudah melambung 30,64% dari posisi akhir 2024 di level Rp372 per saham. Adapun, level all time high TOBA disentuh pada 24 Januari 2025 di posisi penutupan Rp1.800 per saham.

Salah satu sentimen yang mewarnai gerak saham TOBA pada hari ini ialah kabar pelantikan Wakil Direktur Utama TOBA Pandu Sjahrir sebagai salah satu eksekutif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB.

Seperti diberitakan Bisnis, Prabowo dikabarkan telah memilih Menteri Investasi dan BKPM Rosan Roslani sebagai CEO BPI Danantara. Rosan menggantikan posisi Muliaman Darmansyah Hadad yang sempat dilantik Prabowo sebagai Kepala BPI Danantara pada 22 Oktober 2024.

Pergantian posisi Rosan dengan Muliaman ini santer beredar usai pengesahan RUU BUMN menjadi UU pada 4 Februari 2025. Padahal, sebelumnya posisi Rosan dikabarkan sebagai pengawas atau chairman di BPI Danantara.

Muliaman diinformasikan menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas, sementara itu Kepala pengawas sesuai dengan UU BUMN yang baru langsung dipegang oleh Menteri BUMN yang saat ini dijabat Erick Thohir. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota pengawas.

Sesuai dengan struktur di UU BUMN ada dua posisi eksekutif di bawah CEO BPI Danantara, yakni Chief Operating Officer (COO) yang membawahi Holding Operasional BUMN dan Chief Investment Officer (CIO) yang mengendalikan Holding Ivestasi BUMN.

Pandu Patria Sjahrir yang juga keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dikabarkan bakal menjadi CIO, sedangkan posisi COO dipegang oleh Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.