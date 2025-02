IHSG Menghijau di Tengah Kenaikan Saham Prajogo Pangestu TPIA & BREN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertengger di zona hijau sesaat setelah pembukaan perdagangan Rabu (12/2/2025). Penguatan ini terjadi di tengah kenaikan saham terafiliasi Prajogo Pangestu yakni TPIA dan BREN.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat sebesar 0,51% atau 33,40 poin ke posisi 6.565,39 sesaat setelah pembukaan. Pada hari ini, IHSG dibuka di level 6.531,99 dan sempat bergerak menuju level tertingginya akni 6.565,91.

Tercatat, sebanyak 238 saham menguat, 163 saham turun, dan 553 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp11.513 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) terpantau menguat 3,76% ke level Rp6.900. Posisi itu diikuti oleh saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dengan kenaikan 3,32% ke level Rp6.225 dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) naik 3,02% menuju Rp2.390.

Sementara itu, saham market cap jumbo yang menurun dipimpin oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan koreksi 0,83% ke Rp9.000 Adapun, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melemah 0,50% menuju Rp3.990 per saham.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menilai IHSG berisiko melanjutkan tren bearish usai mengalami fluktuasi di kisaran 6.550 pada perdagangan sebelumnya, yang menjadi titik pivot berdasarkan pergerakan indeks sejak 2021.

Valdy memandang bahwa apabila indeks komposit menembus level ke bawah 6.550, terdapat indikasi kehilangan momentum dan melanjutkan tren bearish. Pelaku pasar diimbau untuk mewaspadai level psikologis 6.500.

“Untuk saat ini, waspadai level psikologis 6.500 sebelum support level berikutnya di 6.400,” ujarnya dalam publikasi riset harian, Rabu (12/2/2025).

Dia menuturkan kekecewaan pasar dipicu oleh realisasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia yang berada di angka 127,2 pada Januari 2025. Angka ini lebih rendah dari perkiraan 128 serta turun dari posisi Desember 2024 yang berada di 127,7.

Padahal, IKK diharapkan menjadi faktor penopang untuk mengurangi tekanan jual di pasar modal. Sebelumnya, optimisme pasar cukup tinggi terhadap IKK Januari 2025, didorong oleh berbagai stimulus fiskal dan moneter yang dikeluarkan di awal tahun.

Dari sisi eksternal, Valdy menyatakan pelaku pasar tengah mengantisipasi data inflasi Amerika Serikat (AS) yang diprediksi bertahan di level 2,9% pada Januari 2025.

Laju penurunan inflasi dikhawatirkan melambat akibat potensi perang dagang yang dipicu tarif impor AS. Hal ini diperkuat oleh sikap hawkish The Federal Reserve, yang ditegaskan dalam pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada 10-11 Februari 2025.

Pada perdagangan hari ini, beberapa saham pilihan yang direkomendasikan Phintraco adalah AUTO, MBMA, LSIP, AMRT, dan ACES.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.