Menteri Rosan: BPI Danantara Segera Diluncurkan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam Konferensi Pers World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

Rosan menjelaskan, Pemerintah Indonesia bersama akan segera menjalankan badan pengelola investasi itu dalam waktu dekat.

"Insyaallah, Danantara bisa diluncurkan dalam waktu segera," ujar Rosan.

Adapun, Rosan enggan berkomentar banyak ketika ditanyai soal potensinya menjadi kepala badan tersebut. Dia hanya mengatakan, kehadiran BP Danantara akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi Indonesia dalam upaya mengembangkan perekonomian RI.

"Tentunya ini [Danantara] menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan ekonomi ke depannya dengan keterlibatan pihak luar yang ingin berinvestasi," ujar Rosan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi UU pada 4 Februari 2025.

Erick menyampaikan UU yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.19/2003 tentang BUMN itu memiliki sejumlah pokok materi penting. Salah satunya menyangkut BPI Danantara.

“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Erick.

Menurutnya, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.