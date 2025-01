Cek Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, Termurah Rp843.500

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas Antam pada hari ini, Minggu (19/1/2025) terpantau stagnan dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, Sabtu (18/1/2025). Investor dapat memborong emas Antam dengan harga Rp1.587.000 per gram.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah berukuran 0,5 gram pada hari ini dipatok senilai Rp843.500 sama seperti perdagangan sehari sebelumnya.

Harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.587.000. Namun, harga emas berbobot 5 gram mengalami kenaikan harga dari Rp7.710.000 menjadi Rp7.739.000. Lalu, emas ukuran 10 gram dijual pada harga Rp15.400.000 dari Rp15.365.000 pada Sabtu (18/1/2025).

Ukuran selanjutnya yang tersedia adalah emas 25 gram dengan harga Rp38.337.000, sedangkan emas berukuran 50 gram dapat ditebus seharga Rp76.555.000.

Selanjutnya, emas berukuran 100 gram hari ini ditawarkan seharga Rp152.990.000. Adapun, emas Antam berukuran 500 gram dijual Rp763.875.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram dibanderol seharga Rp1.527.600.000.

Adapun, harga jual kembali (buyback) emas Antam dipatok tetap sebesar Rp1.433.000 per gram. Berdasarkan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non NPWP. PPh 22 atas transaksi dipotong langsung dari nilai buyback.

Pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Daftar harga emas 24 karat Antam hari ini 19 Januari 2025: