Gerak Saham Anindya Bakrie & Arsjad Rasjid usai Munas Kadin Tetapkan Ketum Baru

Bisnis.com, JAKARTA — Gerak saham emiten terafiliasi Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid terpantau kompak menghijau pada perdagangan hari ini, Kamis (16/1/2025), usai Munas Kadin mengukuhkan Anindya sebagai ketua umum periode 2024-2029.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pada perdagangan hari ini, Kamis (16/1) hingga pukul 16.33 WIB, saham terafiliasi Arsjad Rasjid PT Indika Energy Tbk. (INDY) tercatat menguat 4,48% atau 75 poin ke level Rp1.750 per lembar.

Sepanjang sesi perdagangan, saham INDY bergerak pada rentang Rp1.155 hingga Rp1.825 per lembar. Adapun, sepanjang tahun berjalan 2025, saham INDY tercatat masih bergerak menguat 17,29%. Kapitalisasi pasar INDY tercatat sebesar Rp9,11 triliun.

Sebagaimana diketahui, Arsjad Rasjid merupakan Direktur Utama pada INDY. Arsjad juga diketahui menggenggam sejumlah 1,2 juta saham INDY, atau setara dengan 0,023% kepemilikan.

Sementara itu, saham terafiliasi Anindya Bakrie yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) dan PT Bakrie and Brothers Tbk. (BNBR) juga tercatat menguat pada perdagangan hari ini hingga pukul 15.36 WIB.

Saham VKTR tercatat naik 1,69% ke level Rp120 per lembar. Sepajang sesi perdagangan, saham VKTR menyentuh harga tertinggi pada level Rp122 per lembar dan terendah pada level Rp116 per lembar. Kapitalisasi pasar VKTR tercatat menyentuh Rp5,25 triliun.

Saham VKTR tercatat melemah 6,98% sejak awal tahun atau year to date, dan melemah 9,85% dalam enam bulan terakhir.

Sebagaimana diketahui, Anindya Bakrie bertindak sebagai Komisaris Utama VKTR.

Sama seperti VKTR, saham afiliasi Anindya Bakrie lainnya yakni BNBR juga mengalami penguatan pada perdagangan hari ini. Saham BNBR naik 5,56% ke level Rp38 per saham hingga pukul 15.40 WIB.

Saham BNBR tercatat diperdagangkan pada level Rp36-Rp38 pada perdagangan hari ini. Akan tetapi, perlu dicatat, saham BNBR tercatat menjadi salah satu saham yang masuk ke dalam pemantauan khusus dengan kriteria nomor 1, yaitu harga rata-rata saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51 per saham.

Saham BNBR sendiri secara year to date tercatat menguat 18,75%. Akan tetapi, dalam satu bulan terakhir saham BNBR tercatat telah melemah 11,63%.

Anindya Bakrie tercatat memegang posisi sebagai Direktur Utama pada BNBR.

Sebagai infromasi, Anindya Bakrie resmi menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024–2029. Penetapan ini disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Adapun, sidang pleno Munas Kadin kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Azis Syamsuddin. Adapun, Munas Kadin Indonesia dimulai sekitar pukul 14.35 WIB.

“Apakah ini kuorum?” tanya Rosan.

“Kuorum,” teriak anggota Kadin.

Setelahnya, Azis mengambil alih forum sidang pleno dan menanyakan penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029.

“Penetapan Anindya Bakrie untuk menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029, bisa disepakati?” tanyanya.

“Bisa,” teriak anggota Kadin dengan riuh tepuk tangan.

Selain mengukuhkan Anindya Bakrie, Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia juga menetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbagan Kadin Indonesia 2024–2029.

“Adapun penetapan selanjutnya mengenai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid untuk masa bakti 2024–2029, bisa disepakati?” tanya Azis.

“Bisa,” jawab kuorum dengan tepuk tangan.

Pengukuhan Kadin Indonesia 2024–2029 dilanjutkan dengan pemindahan bendera Kadin Indonesia dari Arsjad Rasjid ke tangan Rosan Roeslani, kemudian berpindah ke Anindya Bakrie.

Dalam sambutannya, Anindya mengatakan bahwa Kadin Indonesia harus selalu kompak. Dirinya pun menghaturkan permohonan maaf

“Dan mudah-mudahan dengan lembaran baru ini kita bisa bersama-sama maju membangun Kadin,” kata Anindya di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.