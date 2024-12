Saham Cuan Pekan Ini, Pengelola Monsieur Spoon (ENAK) Masuk Top Gainers

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 4,65% selama sepekan terakhir dan ditutup pada level 6.983,86.

Meski demikian, sejumlah saham terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 16—20 Desember 2024 dan masuk dalam jajaran top gainers seperti saham pengelola jaringan restoran Monsieur Spoon, ENAK.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. (KJEN) yang harga sahamnya melesat 88,89% dalam sepekan. Harga saham KJEN ditutup di level Rp136 per saham dari sebelumnya Rp72 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers disabet oleh PT Sekar Bumi Tbk. (SKBM) yang naik 68,78% ke harga Rp800 per saham. Kemudian PT Steady Safe Tbk. (SAFE) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 47,57% sehingga berada di harga Rp304 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Aesler Grup Internasional Tbk. (RONY) dan PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS). Harga saham ROBY melesat 35,96% sehingga menjadi Rp1.815 per saham dan saham AYLS meningkat 32,20% dan melesat ke level Rp78 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham pengelola jaringan restoran Monsieur Spoon, PT Champ Resto Indonesia Tbk. (ENAK). Saham ENAK meningkat 31,82% selama sepekan, dari harga Rp660 per saham menjadi Rp870 per saham.

Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) juga menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham MORA melesat 25% menjadi Rp460 per saham dari Rp368 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup BEEF yang naik 21,77% ke harga Rp151 per saham. Selanjutnya BESS melesat 20,78% menjadi Rp372 per saham, dan GPSO naik 17,79% ke harga Rp1.225 per saham.

P.H. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Aulia Noviana Utami Putri mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami perubahan 4,65% pada posisi 6.983,86 dari 7.324,78 pada pekan sebelumnya.

"Kapitalisasi pasar Bursa mengalami perubahan 3,28% menjadi Rp12.191 triliun, dari Rp12.604 triliun pada sepekan sebelumnya," ucap Aulia, Jumat (20/12/2024).

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami penurunan sebesar 39,36% menjadi Rp12,25 triliun dari Rp20,19 triliun pada penutupan pekan lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.