Stok Bahan Bakar AS Turun Tajam, Harga Minyak Dunia Merangkak Naik

Harga minyak menguat seiring dengan penurunan tajam stok bahan bakar AS yang melampaui kekhawatiran kelebihan pasokan.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak terpantau menguat seiring dengan penurunan tajam stok bahan bakar AS melebihi kekhawatiran kelebihan pasokan dan kekhawatiran permintaan yang berasal dari penguatan dolar AS.

Mengutip Reuters pada Jumat (15/11/2024), harga minyak mentah berjangka jenis Brent naik 0,4% atau 28 sen pada US$72,56 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,4% ke US$68,70 per barel.

Harga minyak Brent berada di jalur untuk terkoreksi sekitar 1,7% sepanjang minggu ini. Sementara itu, harga minyak WTI diperkirakan mengakhiri minggu ini dengan penurunan lebih dari 2% karena penguatan dolar AS dan kekhawatiran tentang peningkatan pasokan di tengah lambatnya pertumbuhan permintaan.

Stok bensin AS turun 4,4 juta barel pekan lalu, menurut Badan Informasi Energi (EIA), dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan penambahan 600.000 barel. Persediaan sebesar 206,9 juta barel untuk pekan yang berakhir 8 November merupakan yang terendah sejak November 2022.

Stok hasil sulingan, termasuk solar dan minyak pemanas, turun 1,4 juta barel, dibandingkan ekspektasi kenaikan 200.000 barel. Bensin berjangka AS ditutup 0,8% lebih tinggi, sementara minyak pemanas berjangka ditutup turun sekitar 0,3% setelah sempat melonjak berdasarkan data.

Namun, yang membatasi kenaikan harga minyak adalah kenaikan persediaan minyak mentah AS sebesar 2,1 juta barel pada minggu lalu, jauh lebih besar dari ekspektasi para analis yang memperkirakan kenaikan sebesar 750.000 barel.

Sementara itu, Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan pasokan minyak global akan melebihi permintaan pada tahun 2025 meskipun pengurangan produksi tetap dilakukan oleh OPEC+, yang mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia, karena peningkatan produksi dari AS dan produsen luar lainnya melampaui angka tersebut. permintaan yang lesu.

Badan yang berbasis di Paris ini menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak pada tahun 2024 sebesar 60.000 barel per hari menjadi 920.000 barel per hari, dan membiarkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak tahun 2025 sedikit berubah menjadi 990.000 barel per hari.

Premi kontrak WTI bulan depan dibandingkan kontrak bulan kedua juga menyempit pada minggu ini ke level terendah sejak Juni. Penyempitan premi, atau kemunduran, menunjukkan bahwa persepsi terbatasnya pasokan untuk pengiriman cepat telah mereda.

Dolar melonjak ke level tertinggi dalam satu tahun, dan menuju kenaikan harian kelima berturut-turut yang dipicu oleh imbal hasil yang lebih tinggi dan kemenangan pemilu Presiden terpilih Donald Trump di Amerika Serikat.

Penguatan greenback membuat minyak dalam mata uang dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga dapat mengurangi permintaan.

Kenaikan imbal hasil Treasury AS 10-tahun dan lonjakan tingkat inflasi impas 10-tahun menjadi 2,35% menambah kekhawatiran permintaan, kata Kelvin Wong, Senior Market Analyst di OANDA.

“Hal ini meningkatkan kemungkinan siklus penurunan suku bunga The Fed yang dangkal menjelang tahun 2025 (dan) secara keseluruhan, likuiditas berkurang untuk memicu peningkatan permintaan minyak,” tambahnya.

Adapun, OPEC telah memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun ini dan tahun depan, menyoroti pelemahan di China, India dan kawasan lainnya, yang menandai revisi penurunan prospek tahun 2024 yang keempat berturut-turut oleh kelompok produsen tersebut.

“Harga minyak mentah mencoba untuk menciptakan harga keseimbangan, karena kenaikan indeks dolar AS menciptakan hambatan lebih lanjut, bersamaan dengan pemerintahan Trump yang sekarang akan memiliki kendali atas Kongres, yang kemungkinan akan membatalkan sebagian besar kebijakan energi pemerintahan Biden," jelas Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading di BOK Financial,

Sementara itu, Oil Strategist UBS Switzerland AG, Giovanni Staunovo menyebut, harga minyak mentah Brent diperkirakan bergerak pada rata-rata US$80 pada 2025, turun dari perkiraan pada akhir September sebesar US$85. Hal tersebut seiring dengan perkiraan pertumbuhan permintaan yang lebih rendah, terutama dari China.

“Secara keseluruhan, kami melihat pasar minyak dalam kondisi seimbang dan akan mengalami kelebihan pasokan pada tahun depan,” kata Staunovo.