Rombak Susunan Pengurus Hari Ini, Saham Antam (ANTM) Ditutup Merah

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam ditutup memerah seiring dengan perubahan pengurus yang dilakukan oleh emiten pelat merah tersebut pada RUPSLB yang digelar pada hari ini, Rabu (13/11/2024).

Berdasarkan data RTI, saham ANTM terkoreksi 3,83% atau 60 poin ke level Rp1.505 pada akhir perdagangan hari ini, Rabu (13/11/2024). Sepanjang sesi, saham ANTM sempat menyentuh level tertinggi di harga Rp1.560 dan terendah di harga Rp1.495. Sepanjang tahun berjalan 2024, saham ANTM telah anjlok 12,02%.

Sebanyak 2,87 miliar saham ANTM ditransaksikan hari ini dengan nilai Rp73,93 miliar dan frekuensi transaksi 12.598 kali. Price to earnings ratio (PER) ANTM berada di 12,32 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 1,21 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp36,17 triliun.

Sebelumnya, Rauf Purnama resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024.

Para Pemegang Saham menyetujui perubahan susunan pengurus ANTM dengan memberhentikan FX Sutijastoto sebagai komisaris utama merangkap Komisaris independen.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat Rauf Purnama sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen.

“Sebagai pengganti RUPSLB mengangkat Rauf Purnama sebagai komisaris utama dan komisaris independen,” kata Direktur Utama ANTM Nicolas D. Kanter.

RUPSLB itu dilaksanakan sebagai usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang merupakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ANTM, dengan merujuk pada Surat Menteri BUMN No.SR-462/MBU/09/2024 tanggal 24 September 2024.

Nico berharap susunan pengurus baru lewat pengangkatan Rauf Purnama bisa melanjutkan komitmen ANTM dalam mempertahankan pertumbuhan dan kinerja solid mendatang.

Dengan keputusan RUPSLB ini, maka susunan pengurus ANTM menjadi sebagai berikut:

Daftar Dewan Komisaris Antam (ANTM)

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Rauf Purnama

Komisaris Independen : Gumilar Rusliwa Somantri

Komisaris Independen : Anang Sri Kusuwardono

Komisaris : Bambang Sunarwibowo

Komisaris : Dilo Seno Widagdo

Daftar Direksi Antam (ANTM)

Direktur Utama : Nicolas D. Kanter

Direktur Operasi dan Produksi : Hartono

Direktur Pengembangan Usaha : I Dewa Bagus Wirantaya

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Arianto Sabtonugroho

Direktur Sumber Daya Manusia : Achmad Ardianto

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.