Anak Djoko Susanto Pendiri Alfamart, Lego 2,73 Juta Saham AMRT

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu anak pendiri Alfamart, Budiyanto Djoko Susanto, telah melego 2,73 juta saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu (13/11/2024), Budiyanto menjual 0,01% dari total kepemilikan sahamnya yang sejumlah 138.969.300. Mulanya, porsi kepemilikan saham sebelum transaksi mencapai 0,33%.

Adapun, tujuan transaksi saham tersebut adalah untuk divestasi. Total jumlah saham setelah transaksi mencapai 136.239.300.

Budiyanto melakukan transaksi saham pada 5 November 2024 dengan tiga harga yang berbeda. Sebanyak 1,52 juta di harga Rp3.300 per saham, 680.000 di harga Rp3.310 per saham, dan 530.000 di harga Rp3.320 per saham.

Diperkirakan, dari penjualan tersebut, Budiyanto memperoleh Rp9,02 miliar di luar pajak dan komisi broker.

Budiyanto tercatat sebagai Komisaris di emiten jaringan ritel tersebut. Selain itu, dia juga menjabat Komisaris Utama PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), anak usaha AMRT.

Adapun, anak Djoko Susanto lain yang menjadi pemegang saham AMRT secara langsung antara lain, Feny Djoko Susanto (Komisaris Utama) 265,85 juta saham AMRT (0,64 persen) dan Harryanto Susanto (Komisaris) 190,56 juta (0,46 persen).

Berdasarkan data RTI Business, pukul 10.30 hari ini, saham AMRT berada di zona merah usai turun 3,49% ke level Rp3.040. Saat pembukaan, harga saham sempat menyentuh Rp3.130.

Harga saham AMRT mengalami penurunan 7,62% dalam sebulan terakhir. Namun, mampu menguat hingga 3,41% sepanjang tahun berjalan.

AMRT banyak diminati asing usai mencatat net foreign buy hingga Rp245,5 miliar dalam sebulan terakhir dan Rp2,26 triliun sepanjang tahun berjalan. Kapitalisasi pasar Alfamart tercatat sebesar Rp126,65 triliun.