Vale Indonesia (INCO) Gandeng Perusahaan China GEM Co. Bangun Smelter HPAL Senilai US$1,4 Miliar

Proyek HPAL Vale Indonesia (INCO) dan GEM Co. Ltd. bakal menjadi pabrik pengelohan nikel nol emisi dengan produksi 60.000 ton nikel dalam bentuk MHP per tahun.