Indeks Bisnis27 Menguat saat IHSG Loyo, BBNI dan ICBP Naik Paling Tinggi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis27 ditutup menguat 0,40% ke 575,99 pada penutupan perdagangan awal pekan, Senin (4/11/2024). Indeks Bisnis-27 menguat ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah dengan penurunan 0,34% ke 7.479.50.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 2,31 poin dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya. Indeks bergerak di level tertinggi 578,12 dan terendah 567,65.

Dari 27 konstituen, 12 saham ditutup menguat dan 15 saham parkir di zona merah.

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memimpin deretan saham yang menguat di indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 1,92% ke level Rp5.300 per saham. Kemudian saham Grup Salim PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) menyusul dengan kenaikan 1,86% sehingga menutup sesi perdagangan di harga Rp12.325 per saham.

Saham emiten ungags PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) terpantau naik 1,84% ke harga Rp4.980 per lembar. Sementara itu, emiten ritel pengelola jaringan Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menguat 1,54% sehingga parkir di harga Rp3.290 per saham saat penutupan. Beberapa penghuni indeks yang turut menguat di antaranya adalah BMRI yang naik 1,50%, KLBF naik 1,27% dan ASII naik 0,99%.

Di sisi lain, emiten grup Sinarmas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) menjadi penghuni indeks Bisnis-27 dengan koreksi terdalam. INKP ditutup turun 3,93% sehingga berada di harga Rp7.325 per saham. Saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) menyusul dengan koreksi 3,70% ke level Rp1.300 per saham dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) turun 3,52% ke Rp1.235 per saham.

Saham indeks Bisnis-27 lainnya yang melemah mencakup MAPI dengan koreksi 3,43%. Kemudian disusul HEAL yang melemah 2,07% dan TOWR turun 1,88% ke Rp785 per saham.

Sementara itu, IHSG ditutup melemah 0,34% ke level 7.479,50 pada akhir perdagangan di tengah sentimen rilis data ekonomi kuartal III/2024 dan pemilihan presiden Amerika Serikat .

Berdasarkan data RTI Business, IHSG turun 25,75 poin dibandingkan sehari sebelumnya dan sempat menyentuh posisi tertinggi 7.529,70 sepanjang sesi dan terendah di 7.415,80. Sebanyak 169 saham ditutup di zona hijau, 444 saham di zona merah dan 173 saham tak beranjak dari posisi sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.