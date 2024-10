Indeks Bisnis-27 Dibuka Melemah Tertekan Koreksi Saham TLKM, ASII & INCO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke level 600,37 pada pembukaan perdagangan, Rabu (23/10/2024). Pelemahan indeks kali ini ditekan koreksi saham PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), PT Astra International Tbk. (ASII), hingga PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini melemah cukup dalam 0,31% ke level 600,37 sesaat setelah pembukaan perdagangan.

Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran paling bawah di level 599,58 hingga sempat menyentuh level tertingginya pagi ini di angka 601,74.

Dari 27 konstituen, terdapat 8 saham di zona hijau atau menguat, dan 14 saham parkir di zona merah, sisanya 5 saham bergerak stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Adapun, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 saat ini berada di kisaran Rp4.777,37 triliun dengan nilai transaksi harian mencapai sekitar Rp4,67 triliun.

Sesaat setelah pembukaan dagang, TLKM melemah 40 poin atau 1,33% ke level Rp2.970 per lembar. TLKM menghimpun transaksi sebesar Rp54 miliar yang melibatkan 18 juta lembar saham.

Selain itu, ASII turut mencatatkan koreksi sebesar 50 poin atau 0,95% ke level Rp5.225 per lembar. Adapun, ASII menghimpun transaksi dengan nilai mencapai Rp30 miliar yang melibatkan 6 juta lembar saham.

Sementara itu, saham INCO ikut susut 40 poin atau 0,94% ke level Rp4.220 per lembar. INCO menghimpun transaksi dengan nilai Rp3 miliar yang melibatkan sekitar 741.000 lembar saham.

Di sisi lain, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dan Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi faktor penopang indeks kali ini.

Saham AMRT menguat 3,20% ke level Rp3.550 per lembar, MEDC menguat 0,74% ke level Rp1.355 per lembar dan BBCA ikut naik minor 0,71% ke level Rp10.575 per lembar.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.797 pada pembukaan dagang sesi I pagi ini. Indeks komposit dibuka menguat 9,43 poin atau 0,12% menuju 7.797 sesaat setelah pembukaan. Pada hari ini, IHSG dibuka pada level 7.774 dan sempat bergerak ke posisi terendah 7.773.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.