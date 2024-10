Indeks Bisnis-27 Tergelincir Didorong Koreksi Saham BRIS, BBCA & TLKM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke zona merah di level 604,02 pada pembukaan perdagangan, Selasa (22/10/2024).

Pelemahan indeks kali ini ditekan koreksi kinerja saham yang cukup dalam dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini terkoreksi cukup lebar 0,31% ke level 604,02 sesaat setelah pembukaan perdagangan.

Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran paling bawah di level 603,04 hingga sempat menyentuh level tertingginya hari ini di angka 606,36.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham di zona hijau atau menguat, dan 12 saham parkir di zona merah, sisanya 5 saham bergerak stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Adapun, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 saat ini berada di kisaran Rp4.777,37 triliun dengan nilai transaksi harian mencapai sekitar Rp4,67 triliun.

Sesaat setelah pembukaan dagang, saham BRIS langsung susut 1,62% ke level Rp3.030 per saham. Selanjutnya, saham TLKM terkoreksi cukup lebar 1,29% ke level Rp3.060 per saham dan BBCA terkoreksi 1,17% ke level Rp10.550 per saham.

Di sisi lain, PT Astra International Tbk. (ASII) dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) menjadi faktor penopang indeks kali ini. Dua emiten itu masin-masing mencatatkan penguatan saham 1,96% dan 1,2%.

Seperti diketahui, indeks harga saham gabungan (IHSG) turut dibuka melemah tipis ke 7.767,72 pada pembukaan perdagangan hari ini. Kendati demikian, sejumlah saham kapitalisasi besar seperti PANI, ASII dan UNVR masih menguat.

IHSG dibuka melemah 4,86 poin atau 0,06% menuju 7.767,72. Indeks komposit itu dibuka pada level 7.772,59 dan sempat bergerak ke posisi 7.775,88.