Maya Watono jadi Plt Dirut InJourney Gantikan Dony Oskaria, Intip Profilnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Maya Watono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menggantikan Dony Oskaria.

Corporate Legal Group Head InJourney Yudhistira Setiawan mengatakan bahwa Maya telah ditetapkan sebagai Plt Direktur Utama sejak 21 Oktober 2024, atau setelah Dony Oskaria dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo.

“Setelah mendapat arahan dari pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, bahwa Dewan Komisaris menunjuk Plt Direktur Utama InJourney yaitu Maya Watono,” ujar Yudhistira di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (22/10/2024).

Sebelum ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama InJourney, Maya Watono merupakan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJournet sejak 14 Januari 2022. Hal tersebut membuat Maya merangkap jabatan di holding pelat merah ini.

Yudhistira mengatakan bahwa Maya Watono akan memimpin InJourney untuk waktu sementara hingga perseroan menetapkan Direktur Utama definitif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu dekat.

“Untuk jadwal RUPS, kami belum mengetahui detailnya. Namun, yang pasti akan diselenggarakan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Maya Watono merupakan Sarjana Ekonomi di University of Western Australia pada 2004, serta meraih Sarjana Sains (kehormataan) di kampus yang sama.

Dia memulai karirnya di dunia agensi periklanan sejak 17 tahun lalu. Perempuan kelahiran Jakarta pada 12 Mei 1982 ini pernah menjabat General Manager Dwi Sapta Group pada 2007 – 2014 dan menghuni posisi CEO selama 2015 – 2018.

Maya juga pernah didapuk sebagai perempuan pertama dan termuda yang menduduki posisi Country CEO Dentsu Indonesia selama periode 2019 – 2022.

Sejumlah penghargaan pernah disabet Maya, antara lain, Woman Leading Change Asia pada 2019, masuk sebagai Under 40 Fortune Indonesia pada 2022, dan peraih Asia-Pacifics 50 most influential and Purposeful Marketers pada 2024.