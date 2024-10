Sambut Pemerintahan Prabowo, IHSG Ditutup Menghijau ke Level 7.772

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan, Senin (21/10/2024), ke level 7.772,59 usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saham PANI, ASII, JARR, dan ANTM naik ke zona hijau pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data RTI pukul 16.01 WIB, IHSG ditutup menguat 0,16% atau naik 12,5 poin ke level 7.772,59. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak pada rentang 7.739,88 hingga 7.795,08.

Sebanyak 25,51 miliar saham diperdagangkan hari ini, dengan nilai transaksi sebesar Rp10,44 triliun. Terdapat 303 saham menguat, 270 saham melemah, dan 228 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp13.014 triliun.

Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan menjadi salah satu saham yang ditutup tinggi sore ini. Saham PANI ditutup naik 9,28% ke level Rp15.600 per saham.

Selain saham milik Aguan, saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) milik Haji Isam juga melesat 18,63% ke level Rp382 per saham sore ini.

Berikutnya adalah saham PT Astra International Tbk. (ASII) menguat 3,66% atau 180 poin ke level Rp5.100 per saham. Kemudian saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang naik 4% ke level Rp1.690 per saham.

Saham lain yang juga menguat adalah saham BRMS yang naik 1,78% ke level Rp344 per saham hari ini. Saham lain yang juga ditutup pada zona hijau adalah saham BMRI naik 0,35% ke level Rp7.200 per saham, dan saham MDKA yang naik 1,59% ke level Rp2.560 per saham.

Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan setelah dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka langsung mengumumkan para Menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Tim Riset Pilarmas, hal ini memberikan indikasi bagaimana pemerintahan baru langsung bekerja cepat.

Komposisi kabinet tersebut memberikan dampak positif, karena berisi menteri yang berpengalaman di bidangnya dan sebagian menteri dari kabinet pemerintahan sebelumnya.

"Sehingga ini memberikan padangan akan berkelanjutan agenda pembangunan," tulis Tim Riset Pilarmas Sekuritas.

Menurut Pilarmas Sekuritas, pemerintahan Prabowo ini memberikan harapan untuk memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor, untuk mewujudkan Indonesia menuju lebih baik.