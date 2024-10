Profil Diaz Hendropriyono, Komisaris MCAS yang Merapat ke Kertanegara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisaris PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS) Diaz Hendropriyono terlihat menyambangi rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara hari ini, Selasa (15/10/2024). Diaz menjadi salah satu tokoh yang diundang ke kediaman Prabowo di tengah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Diaz Hendropriyono diketahui menjadi komisaris pada MCAS sejak 2022. Selain menjabat komisaris pada MCAS, Diaz merupakan staf khusus Presiden dan menjadi salah satu tokoh yang aktif mendukung Joko Widodo sejak kampanye pemilihan presiden pada 2014.

Di MCAS, Diaz Hendropriyono diketahui menggenggam sejumlah 173.000 saham MCAS per 31 Desember 2024. Kepemilikan tersebut setara dengan 0,02% kepemilikan di MCAS.

Pria berusia 45 tahun ini memperoleh gelar Bachelor of Science (BSc) in Management dari Norwich Military University, Master of Business Administration (MBA) in International Business dan Master of Arts (MA) in Global Leadership dari Hawaii Pacific University.

Diaz Hendropriyono juga memiliki gelar Master of Public Administration (MPA) dari Virginia Tech University dan Government Leadership Certificate dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Selain di MCAS, Diaz memiliki pengalaman sebagai Komisaris di PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) pada 2015-2018. Saat ini, Diaz Hendropriyono juga diketahui menjabat sebagai Komisaris di Pertamina Gas sejak 2021 dan SiCepat Ekspres sejak tahun 2022.

Sementara itu, dari pengalaman organisasinya, Diaz Hendropriyono tercatat duduk sebagai Dewan Pembina Asosiasi eSports Indonesia, PBeSI dan IeSPA.

Diaz juga dikenal sebagai anak ketiga dari tokoh intelijen nasional AM Hendropriyono. AM Hendropriyono adalah mantan ketua Badan Intelijen Negara (BIN).

Di lantai bursa, saham MCAS ditutup menguat 1,22% ke level Rp1.245 per saham. Sepanjang tahun berjalan 2024, saham MCAS anjlok 71,38%.