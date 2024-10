Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah, Ditekan MAPI, CTRA Hingga BRIS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup melemah ke level 592,98 pada perdagangan hari ini, Jumat (4/10/2024).

Indeks hasil kerja sama bursa dengan harian Bisnis Indonesia itu ditekan oleh kontraksi saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) hingga PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Bisnis-27 ditutup melemah 0,63% ke level 592,98. Indeks bergerak di kisaran 589,67 sampai dengan 597,49. Tercatat 9 saham menguat, 16 terkoreksi, dan 2 saham stagnan.

Seperti diketahui, kapitalisasi pasar dari indeks Bisnis-27 saat ini telah menembus angka sekitar Rp4.696,09 triliun. Adapun, nilai transaksi harian berada di kisaran Rp6,5 triliun yang melibatkan 1,77 miliar saham.

Sampai penutupan perdagangan, saham MAPI terkontraksi 4,34% ke level Rp1.655 per lembar. MAPI menghimpun transaksi dengan nilai Rp44 miliar yang melibatkan 26 juta lembar saham.

Sementara itu, CTRA terkontraksi 3,7% ke level Rp1.300 per lembar. Adapun, CTRA berhasil menghimpun transaksi dengan nilai sebesar Rp29 miliar yang melibatkan 22 juta lembar saham.

Selain itu, BRIS ikut terkoreksi cukup lebar 2,02% ke level Rp2.910 per lembar. Adapun, nilai transaksi BRIS hari ini tembus ke level Rp51 miliar.

Di sisi lain, indeks kali ini ditopang oleh penguatan kinerja saham emiten migas seperti PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) hingga PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

MEDC menguat 3,65% ke level Rp1.420 per lembar, PGAS naik 2,74% ke level Rp1.500 per lembar, dan AKRA naik 1,25% ke level Rp1.615 per lembar.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 7.496,09 pada perdagangan hari ini, Jumat (4/10/2024). Kinerja saham PT Pantai Indah Kapuk Tbk. (PANI) menjadi paling jeblok.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG membukukan pelemahan sebesar 0,63% atau 47,73 poin ke level 7.496,09. IHSG dibuka di level 7.543,82 pada perdagangan hari ini dan mencatatkan level tertinggi sepanjang perdagangan hari ini di 7.549,23.

IHSG ditutup dengan nilai transaksi mencapai Rp11,83 triliun, dengan volume saham mencapai 25,33 miliar lembar saham. Adapun, transaksi ditutup dengan frekuensi 1,08 juta kali.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.