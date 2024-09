IHSG Sesi I Anjlok 1,35% ke 7.592, Saham BRMS, BUMI & PTRO Justru Panen Cuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok menuju level 7.592,64 pada penutupan sesi I perdagangan hari ini, Senin (30/9/2024). Meski begitu, saham BRMS, BUMI & PTRO terpantau menghijau siang ini.

Data RTI Business menunjukkan IHSG terkoreksi sebesar 1,35% atau 104,27 poin ke posisi 7.592,64 pada sesi I perdagangan. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 7.579 hingga 7.696.

Total perdagangan saham mencapai 14,61 miliar dengan nilai transaksi mencapai Rp7,68 triliun dan frekuensi sebanyak 838.950 kali. Tercatat 186 saham menguat, 398 saham melemah, dan 208 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa tercatat mencapai Rp12.728 triliun.

Meski indeks komposit terkoreksi lebih dari 1%, sejumlah emiten terpantau masih mampu parkir di zona hijau, seperti BRMS milik Grup Bakrie yang melesat 12% atau 24 poin ke level Rp224 per lembar. Ada pula BUMI yang naik 2,46% atau 3 poin ke posisi Rp125 per lembar, tak ketinggalan saham PTRO milik Prajogo Pangestu juga menguat 3,16% menuju level Rp13.875 per lembar.

Sementara itu, saham-saham big caps yang parkir di zona merah di antaranya BBRI yang turun 2,55% ke posisi Rp4.970, disusul saham AMMN yang terkoreksi 1,31% ke posisi Rp9.400 per lembar, dan saham BREN yang turun 4,88% ke level Rp6.825 per lembar.

Dalam jajaran saham top losers, saham MEJA masuk deretan saham terboncos dengan penurunan 7,41% ke posisi Rp175 per saham, sementara saham yang melonjak tinggi dan masuk daftar top gainers di antaranya adalah BOBA dengan kenaikan 22,47% ke Rp218 per saham.

Sebelumnya, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memproyeksikan IHSG akan melakukan rebound pada perdagangan hari ini.

"IHSG berpotensi sedikit teknikal rebound di tengah data PCE US yang menurun yang memvalidasi potensi The Fed kembali cut rate," kata Fanny, Senin (30/9/2024).

Dia menyebut support IHSG berada pada level 7.630-7.660 dan resistance pada level 7.750-7.800 hari ini.

Adapun saham-saham yang menjadi top picks dari BNI Sekuritas hari ini adalah MEDC, PGAS, PTRO, INCO, BBNI, dan FILM.

Terpisah, analis teknikal Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tasrul Tanur mengatakan IHSG akan konsolidasi pada perdagangan hari ini dengan rentang pergerakan 7.657–7.739 dan critical level di 7.600.

Tiga saham bank besar BBCA, BBRI, dan BBNI mendapat rekomendasi buy on weakness pada perdagangan hari ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.