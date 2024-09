Lebih Besar! Emiten Panigoro MEDC Siap Tebar Dividen Interim 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk. atau MedcoEnergi (MEDC) memastikan bakal membagikan dividen interim 2024 sebesar Rp15,75 per saham.

Presiden Direktur MEDC Hilmi Panigoro mengatakan nominal dividen interim itu relatif lebih besar 5% jika dibandingkan dengan dividen interim yang dibagikan tahun lalu.

“Hal ini memperkuat keyakinan MedcoEnergi terhadap masa depan bisnis dan komitmen berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” kata Hilmi dalam siaran pers, dikutip Rabu (11/9/2024).

Hilmi mengatakan kinerja keuangan MEDC sampai paruh pertama tahun ini relatif tumbuh signifikan. Malahan, dia mengatakan, total imbal hasil pemegang saham perusahaan terbilang naik sejak 2022.

“Total imbal hasil pemegang saham kami sejak 2022 telah menggungguli tidak hanya rekan-rekan industri kami tetapi juga kelompok saham energi yang lebih luas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” kata Hilmi.

Dia mengatakan Medco telah melampui kompetitor di industri migas dan indeks energi dalam hal imbal hasil ekuitas untuk tahun buku 2022 dan 2023.

“Sebuah cerminan yang jelas dari disiplin keuangan yang kuat dan profitabilitas yang membaik,” tuturnya.

Sepanjang paruh pertama 2024, MEDC membukukan lonjakan laba bersih seiring dengan kenaikan harga migas dan kinerja entitas afiliasi PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Untuk periode semester I/2024, MEDC membukukan laba bersih US$200,99 juta. Rapor itu mencerminkan pertumbuhan 68,25% year-on-year (yoy) dari US$119,46 juta pada semester I/2023.

Medco membukukan pendapatan US$1,16 miliar. Realisasi itu naik dari US$1,11 miliar per akhir Juni 2023. Manajemen Medco menjelaskan bahwa realisasi harga minyak rata-rata sebesar US$81 per bbl sedangkan sementara harga gas rata-rata sebesar US$7 per mmbtu pada semester I/2024.

Produksi minyak dan gas Medco sebesar 153 mboepd pada semester I/2024. Realisasi itu berada di atas panduan tetapi 5% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu akibat berkurangnya hak kelola Corridor setelah perpanjangan PSC, permintaan gas yang lebih rendah di Singapura, dan divestasi Blok 12W Vietnam.

Sebelumnya, MEDC membagikan dividen tunai tunai US$45,05 juta atau setara Rp727,92 miliar (kurs jisdor Rp16.160) untuk tahun buku 2023, sesuai agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar perseroan pada Kamis (30/5/2024). Dividen tersebut termasuk dividen interim sebesar US$25 juta.

Manajemen MEDC dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan kurs rupiah konversi pembagian dividen MEDC tahun buku 2023 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Juni 2024. Kurs tersebut yaitu sebesar Rp16.290 per dolar AS.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.