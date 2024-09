Top Gainers Sepekan, Ada Saham Anthoni Salim DNET dan Lorena LRNA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami menguat 0,67% pada level 7.721,84 pada periode 2-6 September 2024. Sejumlah saham seperti DNET afiliasi Anthoni Salim hingga saham bus LRNA menjadi top gainers pekan ini.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. (AKSI) yang harga sahamnya melesat 117,27% dalam sepekan. Harga saham AKSI ditutup di level Rp302 per saham dari sebelumnya Rp139 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) afiliasi Anthoni Salim yang naik 105,77% ke harga Rp10.700 per saham, dari Rp5.200 per saham pada pekan lalu. Kemudian PT Perma Plasindo Tbk. (BINO) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 102,60% sehingga berada di harga Rp312 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) dan PT Inter Delta Tbk. (INTD). Harga saham HOMI melesat 72,26% sehingga menjadi Rp236 per saham dan saham INTD meningkat 72,22% sehingga parkir di Rp248 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Mitra Energi Persada Tbk. (KOPI). Saham KOPI meningkat 70,34% selama sepekan, dari harga Rp137 per saham menjadi Rp236 per saham.

Saham PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham ITMA melesat 62,16% menjadi Rp900 per saham dari Rp555 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup ALKA yang naik 53,55% ke harga Rp476 per saham. Selanjutnya saham bus Lorena LRNA melesat 39,29% menjadi Rp195 per saham, dan PICO naik 37,23% ke harga Rp129 per saham.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami penguatan 0,67% pada posisi 7.721,84 dari 7.670,73 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar turut mencetak rekor tertinggi Rp13.217 triliun mengalahkan rekor sebelumnya sebesar Rp13.127 triliun pada Selasa (2/9/2024).

Dia menjelaskan peningkatan terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa sebesar 0,78% menjadi Rp13.217 triliun dari Rp13.114 triliun pada pekan sebelumnya.