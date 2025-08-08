Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Dana asing mulai mengalir ke pasar saham Indonesia akibat rebalancing MSCI yang memasukkan DSSA dan CUAN. Net buy asing tercatat Rp666,13 miliar.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:08
Share
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di depan layar monitor yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (09/04/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Dana asing perlahan mengalir masuk ke pasar saham Indonesia di tengah sentimen kocok ulang atau rebalancing Indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI dengan masuknya sejumlah emiten seperti DSSA dan CUAN.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing dalam tiga hari perdagangan beruntun. Pada perdagangan kemarin, Kamis (7/8/2025), net buy asing tercatat mencapai Rp666,13 miliar.

Sejumlah saham tercatat banyak diminati asing. Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) misalnya mencatatkan net buy asing sebesar Rp218,15 miliar pada perdagangan kemarin. Kemudian, saham PT MD Entertainment Tbk. (FILM) mencatatkan net buy asing sebesar Rp100,83 miliar.

Selain itu, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) mencatatkan net buy asing sebesar Rp73,94 miliar pada perdagangan kemarin. Lalu, saham bank jumbo PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) mencatatkan net buy asing masing-masing Rp60,13 miliar serta Rp42,22 miliar.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Pada perdagangan sehari sebelumnya, Rabu (6/8/2025), net buy asing di pasar saham Indonesia mencapai Rp433,74 miliar. Sementara, pada perdagangan Selasa (5/8/2025) net buy asing mencapai Rp552,4 miliar.

Meskipun, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing yang tinggi di pasar saham yakni Rp61,34 triliun sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Laju IHSG juga melemah pada beberapa hari terakhir. Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup turun 0,18% ke level 7.490,18. Namun, IHSG masih di zona hijau, menguat 5,79% ytd.

Adapun, masuknya dana asing secara perlahan ke pasar saham Indonesia terjadi di tengah sentimen rebalancing MSCI. Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi juga menuturkan rebalancing MSCI ini dapat mendorong inflow masuk ke IHSG. Apalagi, momentum rebalancing ini bertepatan dengan pengumuman hasil kinerja semester I/2025. 

“Selain itu juga ada ekspektasi momentum pulihnya ekonomi di semester II/2025,” tutur Wafi pada beberapa waktu lalu.

MSCI telah resmi mengumumkan hasil kocok ulang atau rebalancing indeks yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025. Dalam tinjauan terbaru, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), resmi masuk ke MSCI Global Standard Index. Keduanya menggantikan posisi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang bergeser ke MSCI Small Cap Index.  

Untuk MSCI Small Cap Index, selain ADRO, saham yang masuk meliputi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), serta PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG). 

Sementara itu, saham yang keluar dari MSCI Small Cap Index adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF).

Sebelumnya, Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai selain rebalancing MSCI, terdapat peluang masuknya dana asing ke pasar saham Indonesia seiring dengan ragam sentimen positif.

Dari sisi global, ekspektasi bahwa The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya pada kuartal IV/2025 telah memperkuat risk appetite investor terhadap aset-aset emerging markets, termasuk Indonesia. Hal ini turut mendorong arus masuk dana asing, terutama ke saham-saham berkapitalisasi besar yang valuasinya mulai dianggap atraktif kembali.

"Kami memproyeksikan arus dana asing masih berpeluang positif di semester II/2025, meskipun tetap akan bersifat selektif dan sensitif terhadap perkembangan global seperti suku bunga dan tensi geopolitik," kata Felix kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
2 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

IHSG Dibuka Melesat 1,58% menjadi 7.604 Sambut Hasil Rebalancing MSCI

IHSG Dibuka Melesat 1,58% menjadi 7.604 Sambut Hasil Rebalancing MSCI

Rebalancing MSCI Bawa Masuk DSSA, CUAN, hingga AADI, IHSG Diramal Terkerek

Rebalancing MSCI Bawa Masuk DSSA, CUAN, hingga AADI, IHSG Diramal Terkerek

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

IHSG Ditutup Tergelincir ke Zona Merah, Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN Melemah

IHSG Ditutup Tergelincir ke Zona Merah, Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN Melemah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Kurs
10 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.285 per Dolar AS Pagi Ini (8/8)
Kurs
10 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.285 per Dolar AS Pagi Ini (8/8)

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN
Bursa & Saham
24 menit yang lalu

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025