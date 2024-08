Diusung KIM Plus Maju Pilkada Jateng, Saham Udang Kaesang Pangarep (PMMP) Melejit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten pengolahan udang terafiliasi Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) terpantau melesat pada perdagangan hari ini, Selasa (20/8/2024) seiring dengan kepastian Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk mengusung duet Luthfi-Kaesang pada Pilkada Jateng 2024.

Berdasarkan data RTI Business Selasa (20/8) pukul 10.52 WIB, saham PMMP mencatatkan kenaikan sebesar 8,41% menuju level Rp232 per lembar. Pada perdagangan hari ini, saham PMMP bergerak di rentang Rp218 sampai dengan Rp238. Sementara itu, dalam sepakan terakhir saham PMMP telah menanjak sebesar 13,73%.

Adapun, volume saham PMMP yang diperdagangkan sebanyak 38,55 juta dengan nilai turnover Rp8,84 miliar. Adapun price to earning ratio (PER) tercatat 5,66 kali sementara price to book value (PBV) 0,43 kali. Total market cap sebesar Rp600,49 miliar.

Sebagai informasi, emiten PMMP merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konsumen berbasis ekspor, khususnya sektor pengolahan makanan beku berbasis udang. PMMP Didirikan pada 1997, dan beroperasi secara penuh pada 2004, dengan memiliki fasilitas produksi di Situbondo, Jawa Timur.

PMMP merupakan emiten terafiliasi Kaesang Pangarep. Pada 9 November 2021, PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat membeli 188,24 juta saham atau sebesar 8% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PMMP, dengan harga Rp490 per saham.

Transaksi tersebut adalah bentuk investasi sebagai portofolio saham secara langsung. Total dana yang dikeluarkan untuk pembelian saham PMMP tersebut adalah sekitar sebesar Rp92,2 miliar.

GK Hebat merupakan platform akselerator UMKM yang didirikan oleh Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, pada 2019 silam.

KIM Plus Usung Ahmad Luthfi- Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus memastikan untuk mengusung duet Komjen Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa langkah dari koalisi tersebut senada dengan pilihan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang terlebih dulu memberikan rekomendasi dukungan itu pada Senin (19/8/2024) sore.

“Kami [KIM Plus] akan mengusung pak Ahmad Luthfi dan mas Kaesang,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (19/8/2024) malam.

Lebih lanjut, Dasco menjabarkan kesamaan visi politik membuat mereka akan mengusung putra bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkontestasi di Jawa Tengah.

Apalagi, katanya, NasDem yang merupakan bagian dari koalisi dan memastikan untu mengusung Ahmad Luthfi dan Kaesang pun sudah merupakan sinyal senada untuk pilihan dari KIM Plus.

“Ya, kita dengan Nasdem sama sama, Nasdem itu kan masuk di KIM sehingga shg apa yang dilakukan kawan kawan di NasDem sudah dikoordinasikan pada saat bang Surya Paloh bertemu pak Prabowo bertemu beberapa waktu yang lalu. Dan kelihatannya KIM Plus akan bersama-sama mengikuti skema yang sudah kita sepakati termasuk dengan NasDem untuk mengusung calon di Jateng,” katanya.

Untuk diketahui, Ketua Umum Surya Paloh memang melakukan sowan ke beberapa pejabat negara mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum mengumumkan untuk mengusung Ahmad Luthfi—Kaesang tersebut.

Pertemuan dengan Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto terjadi di Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Saat itu, mereka sepakat untuk berkolaborasi dan bergabung dengan KIM Plus.

