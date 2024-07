Samindo Resources (MYOH) Tabur Dividen Hari ini, Low Tuck Kwong Cuan Rp6,97 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Indonesia Low Tuck Kwong akan menerima guyuran dividen 2024 dari PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) pada hari ini, Kamis (25/7/2024).

Rangkaian pembagian dividen Samindo Resources 2024 akan memasuki periode pembayaran pada Jumat (25/7/2024). Sesuai dengan hasil RUPST, pemegang saham MYOH yang berhak akan mendapatkan jatah total dividen senilai US$3.000.585 atau setara Rp49,17 miliar dengan dividen ditetapkan senilai Rp22,29 per lembar.

Low Tuck Kwong selaku salah satu orang terkaya di Indonesia memegang saham MYOH atas nama pribadi sampai dengan Selasa (23/7/2024). PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah saham yang dipegang sebanyak 312.775.250(312,77 juta) lembar atau setara dengan 14,18%.

Dengan asumsi jumlah kepemilikan tidak berubah, Taipan batu bara tersebut ditaksir mendapatkan jatah dividen Rp6,97 miliar untuk kinerja Samindo Resources tahun buku 2023.

Berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index Selasa (11/6/2024), Low Tuck Kwong sempat menjadi orang terkaya di Indonesia menggeser Prajogo Pangestu.

kekayaan pendiri PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) itu tercatat senilai US$24,3 miliar atau sekitar Rp397,7 triliun.

Bloomberg mencatat bahwa harta Low Tuck Kwong terdiri dari uang tunai senilai US$1,95 miliar atau sekitar Rp31,9 triliun (asumsi kurs Rp16.370 hari ini). Porsi terbesar dalam hartanya merupakan kepemilikan saham.

Low Tuck Kwong mencatatkan kepemilikan 20,7 miliar lembar saham BYAN. Dengan asumsi harga Rp17.775, total saham BYAN miliknya menjadi setara Rp368,1 triliun. Bloomberg mencatat kepemilikan saham BYAN itu setara US$22,3 miliar.

Selain itu, dia juga mencatatkan harta senilai US$78,3 juta atau Rp1,28 triliun dari kepemilikan saham Metis Energy Ltd. (MRL) di Singapura.

Ada pula kepemilikan 312,7 juta lembar saham PT Samindo Resources Tbk. (MYOH), yang dengan harga Rp1.860, maka total saham Low Tuck Kwong menjadi senilai Rp581,7 miliar. Bloomberg mencatat kepemilikan saham itu senilai US$35,7 juta.

Sebagai catatan, perhitungan kekayaan dalam Bloomberg Billionaires Index mengacu pada perubahan pasar, perekonomian, dan laporan Bloomberg dengan angka kekayaan bersih yang diperbarui setiap hari setelah penutupan perdagangan saham di New York, Amerika Serikat (AS). Angka di mata uang lain dikonversi ke dolar AS sesuai kurs pada hari tersebut.

Kinerja MYOH Kuartal I/2024

Laba bersih PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) tercatat anjlok 86,53% menjadi US$596.737 atau setara Rp9,47 miliar (kurs jisdor Rp15.873) sepanjang kuartal I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, MYOH mencatatkan penurunan laba bersih menjadi US$596.737 dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$4,43 juta.

Laba yang tergerus berbanding terbalik dengan pendapatan yang naik. MYOH mencatatkan total pendapatan kuartal I/2024 sebesar US$39,64 juta atau setara dengan Rp629,25 miliar. Pendapatan itu naik sebesar 33,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$29,70 juta.

Pendapatan tersebut ditopang oleh jasa pemindahan tanah dan pengambilan batu bara sebesar US$20,72 juta, jasa pengangkutan sebesar US$9,31 juta, penyewaan kendaraan dan lainnya sebesar US$9,22 juta dan jasa pengeboran dan eksplorasi sebesar US$390.202.

Adapun beban pokok pendapatan ikut naik menjadi US$33,36 juta atau setara dengan Rp529,66 miliar. Beban tersebut naik 27,37% dibandingkan dengan periode kuartal I/2023 yang sebesar US$26,19 juta.

Alhasil laba kotor tercatat naik sebesar 79,14% menjadi sebesar US$6,27 juta.

Meski laba kotor tercatat naik, namun MYOH membukukan kenaikan beban umum, biaya keuangan serta kerugian selisih kurs. Kemudian terdapat kenaikan beban pajak penghasilan dan selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan.

Hal tersebut menjadikan MYOH membukukan penurunan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.