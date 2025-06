Low Tuck Kwong Siap Kantongi Rp18,48 Miliar dari Dividen Samindo Resources (MYOH)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong akan turut merasakan guyuran dividen tahun buku 2024 dari PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) senilai Rp18,48 miliar.

Rangkaian pembagian dividen Samindo Resources akan memasuki periode cum date pada hari ini, Kamis (5/6/2025). Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan.

Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Sebagaimana diketahui, MYOH akan membagikan dividen senilai US$8.008.920 atau setara dengan Rp130,42 miliar (Kurs jisdor Rp16.285 per dolar AS) kepada pemegang sahamnya.

Sekretaris Perusahaan Samindo Resources Ahmad Zaki menerangkan, keputusan pembagian dividen itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang dilaksanakan pada 26 Mei 2025.

Nantinya, setiap pemegang saham MYOH bakal berhak atas nilai dividen US$0,00363 atau Rp59,11 per saham.

”Total nilai dividen sekurang-kurangnya US$0,00363,” kata Ahmad dalam keterbukaan informasi, Rabu (28/5/2025).

Adapun, Low Tuck Kwong merupakan salah satu pemegang saham individu terbesar atas MYOH. Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek hingga akhir April 2025, Low Tuck Kwong memegang sebanyak 312,77 juta lembar (312.776.250) saham MYOH atau setara 14,18%.

Dengan asumsi kepemilikan tersebut tidak berubah, Low Tuck Kwong ditaksir mendapatkan jatah sekitar Rp18,48 miliar dari agenda pembagian dividen tunai Samindo Resources pada 2025.

Samindo Resources tercatat mencetak laba bersih senilai US$15,92 juta sepanjang tahun 2024. Dengan demikian, rasio dividen MYOH setara dengan 50,25% dari laba bersih.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar US$130,68 juta. Total ekuitas MYOH tercatat sebesar US$176,00 juta sampai akhir Desember 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.