BUMN Catat Tren Penumpang LRT dan Whoosh Awal 2024 Sempat Drop

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat moda transportasi Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh dan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodetabek sempat mencatatkan tren penurunan sebelum terjadi peningkatan rata-rata penumpang harian hingga Juli 2024.

Melansir data Kementerian BUMN, Selasa (16/7/2024), LRT mulai beroperasi pada 28 Agustus 2023. Pada awal beroperasi, rata-rata penumpang harian LRT sempat berfluktuasi akibat keausan roda yang terjadi selama September hingga Desember 2023.

Namun, setelah dilakukan perbaikan, rerata penumpang harian LRT terus meningkat sejak Desember 2023 hingga Juli 2024. Pada Desember tahun lalu, rata-rata penumpang harian mencapai 33.216 dan kini tumbuh hingga 67.232 penumpang per Juli 2024.

“Rata-rata peningkatan penumpang harian karena tingkat ketepatan jadwal yang tinggi, peningkatan kualitas layanan, dan ramah disabilitas,” tulis Kementerian BUMN.

1721174512_2212b17f-22f1-465b-9ed3-c9746044079a. Perbesar

Sumber: Data Kementerian BUMN

Sementara itu, rata-rata penumpang harian Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh terus meningkat sejak diberlakukan harga tiket dynamic pricing pada Februari 2024.

Menurut data Kementerian BUMN, rata-rata penumpang harian Whoosh mencapai 15.188 penumpang pada Februari 2024. Jumlah itu kemudian turun ke 12.442 penumpang per Maret.

Meski sempat mengalami penurunan selama periode tersebut, rata rata-rata penumpang harian Whoosh mengalami tren peningkatan sejak April hingga Juli 2024.

Perinciannya, rerata penumpang harian per Maret mencapai 12.443 orang. Jumlah itu naik menjadi 13.664 penumpang per April, kemudian 16.760 penumpang pada Mei, lalu meningkat ke 17.882 penumpang per Juni dan mencapai 22.023 per Juli 2024.

“Tren penumpang Whoosh terus meningkat seiring strategi dynamic pricing serta peningkatan layanan, sehingga total penumpang telah mencapai 3,9 juta,” tulis data Kementerian BUMN.

Pada awal masa operasi Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada 18 Oktober 2023, pemerintah menetapkan harga tiket promo Rp150.000 yang berlaku hingga November 2023. Harga ini kemudian berubah menjadi Rp200.000 dari Desember 2023 hingga Januari 2024.

Dengan penetapan harga tersebut, Kementerian BUMN mencatat rata-rata penumpang harian selama Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 mengalami fluktuasi.

“Sejak Februari 2024 diberlakukan harga tiket dengan dynamic pricing. Meskipun sempat menurun pada Maret 2024, tetapi sejak April 2024 menunjukkan tren peningkatan sampai dengan Juli 202,” tulis Kementerian BUMN.