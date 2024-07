Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Wall Street Memanas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan IHSG digadang-gadang mampu melanjutkan tren penguatan pada sesi Kamis (11/7/2024). Mampukah rapor mentereng Wall Street mengerek indeks komposit?

Dilansir dari Bloomberg, indeks S&P 500 parkir di zona hijau dengan penguatan 1,02% ke 5.633,91 pada penutupan Rabu (10/7/2024) waktu setempat. Rapor itu menjadikan reli terpanjang tahun ini.

Adapun, pergerakan indeks Nasdaq juga ikut menguat 1,18% ke 18.647 pada sesi penutupan Rabu (10/7/2024) waktu setempat atau Kamis (11/7/2024) pagi.

Sementara itu, indeks harga saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.287,04 pada Rabu (10/7/2024). Saham-saham konglomerat seperti TPIA, AMMN hingga CUAN juga terpantau parkir di zona hijau.

Mengutip data RTI Business pukul 16.00 WIB, indeks komposit menguat 0,24% atau 17,24 poin ke level 7.287,04. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.272 hingga 7.313 sepanjang sesi.

Dalam riset Kamis (11/7/2024), Tim MNC Sekuritas menyebut IHSG menguat 0,24% ke 7.287 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada berada di akhir wave [v] dari wave 1 dari wave (3).

“Penguatan IHSG akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk menguji rentang koreksi 7.000-7.160,” tulis Tim MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham dari Tim MNC Sekuritas untuk sesi perdagangan Kamis (11/7/2024):

BBCA - Buy on Weakness

BBCA menguat 0,25% ke 10,100 dan didominasi oleh volume penjualan. Saat ini, posisi BBCA diperkirakan sedang berada di akhir wave (v) dari wave [i], sehingga penguatannya relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave [ii].

Buy on Weakness: 9,650-9,950

Target Price: 10,400, 10,550

Stoploss: below 9,450

MIDI - Buy on Weakness

MIDI menguat 2,03% ke 402 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama MIDI masih mampu berada di atas 390 sebagai stoplossnya, maka posisi MIDI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 396-400

Target Price: 412, 422

Stoploss: below 390

SMGA - Spec Buy

SMGA menguat 1,15% ke 88 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi SMGA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C, sehingga SMGA berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 85-88

Target Price: 94, 99

Stoploss: below 84

TKIM - Buy on Weakness

TKIM terkoreksi 1,13% ke 8,725 disertai dengan munculnya volume penjualan. Saat ini, diperkirakan posisi TKIM sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (v) dari wave [i], sehingga TKIM masih rawan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 8,425-8,675

Target Price: 9,075, 9,425

Stoploss: below 8,050

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.