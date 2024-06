IHSG Diproyeksi Menguat Awal Pekan, Cek Saham ADRO, INCO, hingga TLKM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan penguatannya pada perdagangan awal pekan, Senin (24/6/2024). Beberapa saham seperti ADRO, INCO, hingga TLKM menjadi pilihan untuk perdagangan besok.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan dari bursa global, indeks-indeks Wall Street melanjutkan tren positif pada pekan lalu, meski S&P 500 tertekan di Jumat (21/6/2024) akibat pullback pada harga saham NVIDIA.

Wall Street masih ditopang optimisme pemangkasan suku bunga acuan the Fed di FOMC September 2024 sebesar 59,5% berdasarkan data dari CME FedWatch Tools. Sejumlah petinggi the Fed dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sepekan ke depan, bersamaan dengan jadwal rilis data Personal Consumption Expenditure (PCE) sebagai salah satu indikator inflasi penting di AS.

Meski demikian, tekanan pada nilai tukar Rupiah masih cukup besar. Rupiah melemah 0,12% ke Rp16.445 per dolar AS di Jumat (21/6/2024).

Kondisi yang bertolak belakang terjadi dengan penguatan IHSG hingga 0,89% ke 6879,98 di hari yang sama. Penguatan harga saham BREN pasca keluar dari Papan Pemantauan Khusus (PPK) turut memicu penguatan signifikan pada sejumlah saham blue chip di Bursa pada Jumat (21/6/2024).

"Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut di awal pekan mengingat tidak banyak perubahan sentimen dari Jumat," tulis Phintraco Sekuritas, Minggu (23/6/2024).

Menurut Phintraco Sekuritas sentimen domestik berasal dari keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan di level 6,25%. Untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah, BI akan mengoptimalkan upaya intervensi menggunakan sejumlah instrumen moneter untuk menarik inflow kembali ke Indonesia.

Adapun beberapa saham menjadi top picks Phintraco Sekuritas untuk perdagangan besok, Senin (24/6/2024). Saham-saham yang dapat diperhatikan meliputi ADRO, INCO, BBRI, EMTK, TLKM, dan SMRA.

