Presiden Jokowi Buka Suara Soal Nilai Tukar Rupiah Rontok Rp16.300

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dalam kategori baik meskipun berpotensi menginjak angka Rp16.300

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa saat ini setiapnegara memang tengah menghadapi tantangan serupa yakni penguatan dolar AS. Dia menilai meskipun diprediksi fluktuatif, tetapi nilai kurs rupiah masih di posisi aman.

“Semua negara alami hal yang sama tertekan oleh yang namanya dolar kursnya, ya ketidakpastian global sekarang ini memang hantui semua negara. Namun menurut saya kalau masih di angka Rp16.200—Rp16.300, masih di posisi yang baik,” tandas Jokowi, usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut catatan Bisnis, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi fluktuatif namun akan ditutup menguat pada rentang Rp16.140 hingga Rp16.230 pada perdaganan awal pekan hari ini, Senin (10/6/2024).

Pada perdagangan akhir pekan lalu (7/6), rupiah ditutup menguat 67,50 poin atau 0,42% menuju level Rp16.195,5 per dolar AS. Pada saat bersamaan, indeks dolar AS melemah 0,06% ke posisi 104,04.

