Adaro (ADRO) Tetapkan Kurs Dividen Rp16.095, Investor Terima Rp209,31 per Saham

PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) menetapkan kurs dividen Rp16.095 per dolar AS sehingga total dividen interim US$400 juta setara dengan Rp209,31 per saham.