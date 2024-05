Cum Dividen Triliunan ADRO, ABMM hingga SIDO Pekan Depan, Jangan Ketinggalan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT ABM Investama Tbk. (ABMM) hingga PT Sido Muncul Tbk. (SIDO) menjadwalkan pembagian dividen senilai triliunan rupiah dengan cum date yang jatuh pada Senin (27/5/2024). Investor saham perlu bersiap agar tidak terlewat jadwal cum dividen tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal pekan depan, Senin (27/5/2024) ada beberapa emiten yang menjadwalkan cum date dividen, yakni ABMM, ELSA, ADRO, dan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI).

Pada hari yang sama juga ada cum dividen dari PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK), PT Multistada Arah Sarana Tbk. (MASA), PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER), PT Sido Muncul Tbk. (SIDO), dan PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA).

Nilai dividen paling jumbo pada awal pekan depan dibagikan oleh ADRO sebesar Rp6,45 triliun atau setara Rp201 per saham, disusul ABMM senilai Rp812,18 miliar atau Rp295 per saham. Berikutnya, SIDO senilai Rp540 miliar atau Rp18 per saham, dan MASA Rp339,67 miliar atau Rp37 per saham.

Selanjutnya, ELSA sebesar Rp201 miliar, SGER Rp129,38 miliar, MARK sebesar Rp114 miliar, dan ELPI senilai Rp46,69 miliar.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

