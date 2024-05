Saham Prajogo Pangestu Ngebut, Jadi Orang Terkaya ke-22 di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Konglomerat Prajogo Pangestu semakin menguatkan posisinya sebagai orang terkaya di Indonesia seiring dengan lonjakan saham-saham miliknya. Bahkan, Prajogo Pangestu terkini menempati posisi orang terkaya di dunia ke-22.

Total kekayaan Prajogo Pangestu semakin tebal di usianya yang genap 80 tahun pada 13 Mei 2024. Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaire per Selasa (21/5/2024), Prajogo Pangestu memiliki harta senilai US$72,6 miliar atau sekitar Rp1.163,34 triliun (kurs Jisdor Rp16.024 per dolar AS).

Dibandingkan dengan minggu kemarin, Prajogo Pangestu naik 2 tingkat dalam daftar sebagai orang terkaya dunia di posisi ke 22, dengan pertumbuhan pendapatan 2,34% atau US$1,7 miliar dan masih mencatatkan sebagai orang terkaya di indonesia.

Makin bertumbuhnya aset kekayaan Prajogo Pangestu ini tak lepas dari laju sahamnya CUAN, BRPT, BREN, PTRO, TPIA yang berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung naik pada perdagangan Selasa (21/5/2024).

Padahal, IHSG cenderung anjlok mengikuti laju Bursa Asia. IHSG ditutup melemah 1,11% atau 80,6 poin ke level 7.186,03 pada perdagangan Selasa (21/5/2024). Berdasarkan data Bloomberg, sebanyak 211 saham menguat, 350 saham melemah, dan 213 saham stagnan.

Adapun, kemarin saham holding Grup Barito, yaitu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang berhasil memimpin kenaikan saham Prajogo Pangestu, dengan penguatan 5,42% atau 65 poin ke level Rp1.265.

Diikuti di posisi berikutnya ada saham yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa serta konstruksi juga jasa minyak dan gas bumi, yaitu PT Petrosea Tbk. (PTRO) yang membukukan kenaikan 2,87% atau 250 poin menuju level Rp8.975.

Posisi berikutnya adalah saham yang bergerak dalam bidang energi terbarukan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang mencatatkan kenaikan 1,59% menjadi Rp11.150.

Selanjutnya adalah saham perusahaan di sektor pertambangan, yang juga menjadi pengendali PTRO, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang juga berhasil naik 0,62% atau 50 poin ke level Rp8.125.

Sedangkan saham yang memiliki fokus pada sekmen petrokimia dan infrastruktur, yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) pada perdagangan kemarin stagnan di level Rp9.075. (Fasya Kalak Muhammad).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel