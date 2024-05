Grup Alfamart MIDI-AMRT Gelar RUPS, Intip Tren Dividennya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Peluang dividen hadir dari emiten milik Djoko Susanto, yakni Grup Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Kedua emiten tersebut bakal menyelenggarakan RUPST di Alfa Tower, Alam Sutera, Tangerang, Kamis (16/5/2024). MIDI akan memulai rapat pukul 09.30 WIB hingga selesai, sementara rapat AMRT dimulai pukul 14.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, kedua emiten ritel ini siap membahas penggunaan laba bersih yang diraih tahun lalu. AMRT tercatat mengakumulasikan laba bersih Rp3,4 triliun, sedangkan MIDI merangkum keuntungan Rp516,65 miliar pada 2023.

Perolehan laba bersih itu pun kompak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Laba bersih AMRT naik 19,21% year-on-year (YoY), sedangkan MIDI tumbuh 29,51% secara tahunan.

Dengan performa positif tersebut, kemungkinan besar AMRT dan MIDI akan kembali memberikan manfaat kepada pemegang saham melalui dividen. Mengingat keduanya juga tidak pernah absen membagikan dividen dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2022, misalnya, AMRT menetapkan dividen Rp999 miliar atau 35% dari laba bersih. Keputusan ini pun membuat investor menerima dividend per share (DPS) senilai Rp24,06 per saham, naik dari tahun sebelumnya yakni Rp18,78 per saham.

MIDI juga memiliki rekam jejak pembagian dividen yang tidak kalah menarik. Perseroan diketahui menebar dividen Rp119,9 miliar atau 30% dari laba bersih 2022 dengan DPS yang diterima pemegang saham mencapai Rp4,16 per lembar.

Selain membahas penggunaan laba bersih 2023, AMRT akan meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk menambah kegiatan usaha berbasis platform digital yang fokus pada layanan belanja daring dan situs web, yakni Alfagift.

Alfagift awalnya merupakan keanggotan digital bagi konsumen Alfamart. Namun, seiring waktu berjalan, tren berbelanja daring semakin masif terutama selama dan pasca Covid-19 sejalan dengan perubahan perilaku konsumen.

“Oleh karena itu, perseroan pun dituntut untuk dapat adaptif dengan mengembangkan kegiatan usahanya melalui platform digital, yaitu Alfagift,” tulis penjelasan manajemen dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sedikitnya ada tiga alasan yang membuat Alfamart berencana menambah kegiatan usaha baru. Pertama, perseroan melihat perkembangan industri digital memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan menjadi bagian dari gaya hidup modern.

Kedua, AMRT berupaya meningkatkan pelayanan dan kemudahan konsumen dalam berbelanja dengan menghadirkan fitur transaksi di Alfagift. Ketiga, peningkatan jumlah member alfagift diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan penjualan perseroan.

