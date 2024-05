Saham-Saham Paling Cuan Sepekan, Ada Konglomerat Hermanto Tanoko hingga Prajogo Pangestu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan 1,40% selama sepekan terakhir sehingga berada di level 7.134,72. Sejumlah saham konglomerat seperti CLEO milik Hermanto Tanoko, hingga PTRO milik Prajogo Pangestu terpantau mengalami peningkatan harga signifikan.

Dalam kurun perdangan 29 April—3 Mei 2024, sejumlah saham melonjak dan masuk ke daftar top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Ladang Baja Murni Tbk. (LABA) yang harga sahamnya melesat 52% dalam sepekan. Harga saham LABA ditutup di level Rp76 per saham dari sebelumnya Rp50 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers ditempati oleh PT Wahana Inti Makmur Tbk. (NASI) yang naik 40% ke harga Rp105 per saham. Kemudian PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 39,45% sehingga berada di harga Rp555 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah emiten tambang PT Hillcon Tbk. (HILL) dan rumah sakit PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL). Harga saham HILL melesat 37,65% sehingga menjadi Rp2.340 per saham dan saham HEAL meningkat 22,94% sehingga parkir di Rp1.340 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO). Saham CLEO milik Hermanto Tanoko ini meningkat 21,08% selama sepekan, dari harga Rp925 per saham menjadi Rp1.120 per saham.

Saham PT Victoria Insurance Tbk. (VINS) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham VINS melesat 19,69% menjadi Rp152 per saham dari Rp127 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup PTRO milik Prajogo Pangestu yang naik 18,96% ke harga Rp6.275 per saham. Selanjutnya PTIS melesat 18,49% menjadi Rp282 per saham, dan saham emiten BUMN PGAS naik 18,36% ke harga Rp1.515 per saham.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan peningkatan tertinggi selama sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi saham, yaitu sebesar 9,78% menjadi Rp14,95 triliun dari Rp13,62 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Selain itu, peningkatan pada pekan ini turut terjadi pada kapitalisasi pasar, yaitu sebesar 2,20% menjadi Rp12.012 triliun dari Rp11.754 triliun pada pekan sebelumnya.

