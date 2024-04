Perusahaan Cat Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko AVIA Raup Rp1,9 Triliun Kuartal I/2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten cat keluarga Hermanto Tanoko PT Avia Avian Tbk. (AVIA) mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,9 triliun sepanjang kuartal I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, AVIA membukukan kenaikan pendapatan menjadi Rp1,9 triliun. Pendapatan ini naik 6,92% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,78 triliun.

Pendapatan tersebut ditopang oleh penjualan dengan pihak ketiga sebesar Rp1,88 triliun sementara pihak berelasi sebesar Rp20,17 miliar.

Seiring dengan pendapatan yang meningkat, beban pokok penjualan ikut bertambah menjadi sebesar Rp1,01 triliun. Beban ini naik 4,58% dibandingkan dengan beban kuartal I/2023 yang tercatat sebesar Rp974,71 miliar.

Alhasil laba kotor tercatat sebesar Rp885,63 miliar atau lebih tinggi dari kuartal I/2023 yang tercatat sebesar Rp806,87 miliar.

Adapun laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk meningkat menjadi Rp446,24 miliar atau naik 7,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp416,75 miliar.

Kemudian AVIA mencatatkan total liabilitas per Maret 2024 sebesar Rp1,30 triliun, dengan rincian liabilitas jangka pendek sebesar Rp1,23 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp71,80 miliar.

Selanjutnya total ekuitas tercatat sebesar Rp10,16 triliun atau lebih tinggi dari posisi akhir 2023 sebesar Rp9,92 triliun. Total aset AVIA juga ikut naik menjadi Rp11,47 triliun dari sebelumnya sebesar Rp11,16 triliun.

Investor Relation Avia Avian Andreas Timothy Hadikrisno mengklaim kinerja keuangan yang positif tidak terlepas dari berbagai kombinasi strategi yang terintegrasi.

“Strategi tersebut mulai dari inovasi produk baru, perluasan pusat distribusi, beragam inisiatif pemasaran, sampai dengan kemampuan integrasi vertikal,” kata Andreas dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/4/2024).

Selama periode kuartal I/ 2024, AVIA telah meluncurkan sebanyak 5 produk baru, termasuk Avian Cling water-based di segmen cat kayu & besi, No Drop Dempul Instan, No Drop Serat Fiber, dan No Drop Tile Grout di segmen cat pelapis anti bocor, serta Boyo Politur Spray di segmen perawatan kayu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

