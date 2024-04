Pemangkasan Suku Bunga The Fed Masih Samar, Saham di Wall Street Turun

Saham-saham di Wall Street AS ditutup lebih rendah pada hari Rabu karena harga minyak mentah anjlok dan investor mempertimbangkan komentar The Fed

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham di Wall Street AS ditutup lebih rendah pada hari Rabu karena harga minyak mentah anjlok dan investor mempertimbangkan komentar Federal Reserve AS (The Fed) dan perselisihan geopolitik yang sedang berlangsung terhadap pendapatan kuartalan yang beragam.

Ketiga indeks saham utama AS mengakhiri sesi di zona merah, dengan saham teknologi menyeret Nasdaq turun 1,15%. Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 45,66 poin, atau 0,12%, menjadi 37.753,31, S&P 500 (.SPX), kehilangan 29,2 poin, atau 0,58%, menjadi 5.022,21 dan Nasdaq Composite (.IXIC), turun 181,88 poin, atau 1,15%, menjadi 15.683,37.

“April sedikit mengecewakan bagi investor, tapi ingat saham telah menguat dalam lima bulan terakhir, semacam jeda atau jeda adalah hal yang normal, dan kita bisa melihatnya sekarang,” kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar dikutip dari Reuters.

Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menolak memberikan panduan pada Selasa mengenai waktu dan tingkat penurunan suku bunga yang diharapkan, namun mengatakan kebijakan tersebut perlu bersifat restriktif lebih lama, sehingga meredupkan harapan penurunan suku bunga tahun ini.

“Realisasi bahwa Powell akan menunda kapan penurunan suku bunga mungkin akan dimulai telah menambah kebingungan secara keseluruhan, memperkuat asumsi bahwa ‘lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama’ kemungkinan besar merupakan permainan yang tepat,” tambah Detrick.

Tapi Jay Hatfield, CEO dan manajer portofolio di InfraCap di New York, mengatakan investor sekarang "terlalu pesimistis" sehubungan dengan pelonggaran kebijakan bank sentral, dan mengatakan bahwa pada bulan Juni The Fed akan siap untuk melakukan pemotongan.

“Sampai saat itu tiba, kami memperkirakan perdagangan akan berada dalam rentang yang terbatas seperti yang kita lihat di mana terdapat tarik-menarik antara suku bunga versus ekonomi yang kuat dan pendapatan yang kuat,” tambah Hatfield.

Musim pelaporan kuartal pertama semakin meningkat, dengan Travellers Companies (TRV.N), meleset dari perkiraan laba dan U.S. Bancorp (USB.N), memberikan perkiraan pendapatan bunga yang mengecewakan.

Ketegangan di Timur Tengah tetap tinggi seiring berlanjutnya perundingan gencatan senjata di Gaza dan komunitas internasional menunggu ancaman pembalasan Israel terhadap Iran atas serangan rudalnya pada akhir pekan.

Saham-saham Eropa mengikuti aksi jual besar-besaran dengan sedikit keuntungan, didukung oleh pendapatan yang solid dari perusahaan-perusahaan konsumen, sementara investor terus mewaspadai perkembangan di Timur Tengah.

