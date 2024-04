Saham-Saham Paling Cuan Sepekan, BREN-TPIA Prajogo Pangestu Masuk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham melonjak naik dan masuk daftar top gainers pada perdagangan sepekan ini, 1-5 April 2024, menjelang cuti bersama Idul Fitri atau Lebaran. Saham Prajogo Pangestu BREN-TPIA masuk daftar.

Sepanjang perdagangan pekan ini, IHSG menurun 0,03%, menjadi 7.286,88 dari 7.288,81 pada penutupan pekan lalu. Investor asing pada Jumat (5/4/2024) mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp3,76 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp16,63 triliun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia beberapa saham sepanjang pekan ini mencatatkan perdagangan baik dan terus menaik serta masuk dalam daftar top gainers saham pada pekan ini. Berikut adalah penjelasannya.

Posisi pertama top gainers pekan ini adalah saham milik keluarga Hasan Sunarko, yaitu saham PT Wijaya Cahaya Timber Tbk. (FWCT) yang berhasil naik 80,88% ke posisi Rp123 per saham, yang sebelumnya di pekan lalu pada posisi Rp68 per saham.

Posisi kedua adalah saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) yang naik 62,26% ke posisi Rp172 per saham, dan sebelumya di pekan lalu pada posisi Rp106 per saham. Berikutnya adalah saham PT Jaya Agra Wattie Tbk. (JAWA) yang berhasil naik 40,00% ke posisi Rp105 per sahamnya, setelah di pekan lalu pada posisi Rp75 per saham.

Di posisi berikutnya adalah saham emiten Grup Barito milik konglomerat Prajogo Pangestu, yaitu saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang juga berhasil naik 28,84% ke posisi Rp6.925 per saham, setelah pada pekan lalu di posisi Rp5.375 per sahamnya.

Posisi kelima adalah saham PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) yang berhasil naik 26,83% ke posisi Rp1.040 per saham, setelah pada pekan lalu di posisi Rp820 per saham.

Berikutnya adalah saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) milik Group Barito naik 21,89% ke posisi Rp7.100 per saham, sebelumnya di posisi Rp5.825 per saham.

Posisi berikutnya ada saham PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) yang naik 21,21% ke posisi Rp80 per saham, sebelumnya pekan lalu berada pada posisi Rp66 per saham. Selanjutnya adalah saham PT Satu Visi Putra Tbk. (VISI) yang naik 20,62% ke posisi Rp193 per saham, setelah pada pekan lalu di posisi Rp160 per saham.

Di posisi kesembilan ada saham PT Sunindo Pratama Tbk. (SUNI) yang juga berhasil naik 20,00% ke posisi Rp420 per saham, sebelumnya pekan lalu pada posisi Rp350 per saham.

Posisi terakhir adalah saham yang bergerak di bidang produksi alat rumah tangga dan keperluan lainnya, yaitu PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang naik 18,92% ke posisi Rp176 per saham, sebelumnya berada di posisi Rp148 per saham. (Fasya Kalak Muhammad).

Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan I April (1–5/4/2024)

FWCT: Rp123 (80,88%) CGAS: Rp172 (62,26%) JAWA: Rp105 (40,00%) BREN: Rp6.925 (28,84%) PYFA: Rp1.040 (26,83%) TPIA: Rp7.100 (21,89%) PPRI: Rp80 (21,21%) VISI: Rp193 (20,62%) SUNI: Rp420 (20,00%) KICI: Rp176 (18,92%)

