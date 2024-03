IHSG Dibuka Jauhi Rekor ATH ke 7.405, Saham NIKL, KARW dan SSIA Justru Melesat

IHSG menjauhi posisi all time high (ATH) setelah dibuka melemah ke level 7.405 pada perdagangan hari ini, Kamis (14/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjauhi posisi all time high (ATH) setelah dibuka melemah ke level 7.405 pada perdagangan hari ini, Kamis (14/3/2024). Meski begitu, saham NIKL, KARW, dan SSIA melesat pagi ini.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.02 WIB, IHSG turun 0,21% atau 15,30 poin ke level 7.405,90 pada perdagangan hari ini. di awal sesi, IHSG bergerak di rentang 7.400,33 hingga 7.428,48.

Tercatat, 168 saham menguat, 82 saham melemah, dan 253 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp11.943 triliun.

Saham paling laris pagi ini dipimpin oleh BBRI dengan nilai transaksi mencapai Rp131,3 miliar. Kendati begitu, saham BBRI tercatat melemah 3,91% atau 250 poin ke level Rp6.150 per saham. Diposisi kedua saham terlair ada saham BBCA yang mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp50,7 miliar. Saham BBCA terpantau menguat 0,75% atau 75 poin pagi ini ke level harga Rp10.075 per saham.

Posisi ke-3 saham terlaris ditempati oleh saham BBNI yang juga menguat 0,40% atau 25 poin ke level harga Rp6.250 per saham. Saham BBNI tercatat membukukan nilai transaksi sebesar Rp37,1 miliar pagi ini.

Sementara itu, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) milik keluarga Panigoro justru melemah 0,29% ke posisi Rp8.625 per saham. Diikuti saham perbankan pelat merah PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (BMRI) yang turun 0,69% ke Rp7.225 per saham.

Di lain sisi, top gainers pada pagi ini yaitu PT Pelat Timah Nusantara Tbk. (NIKL) yang melesat 14,53% atau 50 poin ke level Rp394 per saham. Disusul saham ICTSI Jasa Prima Tbk. (KARW) dengan kenaikan 9,28% ke posisi Rp212 per saham. di posisi ke-3 saham tercuan ditempati oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) dengan kenaikan 7,10% atau 55 poin ke level Rp830 per saham.

Sebagai pengingat, IHSG mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa alias all time high (ATH) baru ke 7.421 pada perdagangan kemarin, Rabu (13/3/2024).

Adapun, level penutupan IHSG kemarin tersebut, sejalan dengan prediksi Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG diprediksi bergerak mixed dan menguat dalam range 7.350-7.420.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG dalam sepekan periode 4-8 Maret 2024 mengalami akselerasi +0,96%. Sektor energi dan keuangan terapresiasi menjelang pembayaran dividen tunai tahun buku 2023.

"Penguatan IHSG juga didorong oleh beli bersih investor asing di pasar ekuitas selama sepekan sebesar Rp663,69 miliar," ujar Ratih dalam riset Rabu (13/3).

Sementara itu dari mancanegara, inflasi tahunan Amerika Serikat (AS) pada Februari 2024 tumbuh 3,2%, lebih tinggi dari bulan Januari 2024 dan proyeksi konsensus sebesar 3,1%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

