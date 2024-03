Bursa Asia Pagi Ini Melemah, Waswas Data Inflasi AS

Saham-saham di Asia melemah pada Senin (11/3/2024) karena investor menantikan data inflasi AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham di Asia melemah pada Senin (11/3/2024) karena investor menantikan data inflasi AS yang dirilis pada hari Selasa yang diperkirakan akan menunjukkan perlambatan.

Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan libur pada 2 hari, Senin-Selasa (11-12/3/2024) mengikuti aturan libur bersama perayaan Nyepi. IHSG akhir pekan lalu tembus rekor tertinggi.

Saham Australia dan Jepang keduanya turun lebih dari 1% sementara kontrak berjangka Hong Kong naik tipis. Kontrak untuk saham-saham AS tergelincir di perdagangan Asia, memperpanjang akhir minggu yang suram di AS, dimana S&P 500 dan Nasdaq 100 menurun.

Dukungan pada ekuitas berjangka Hong Kong mengikuti tanda-tanda positif bagi perekonomian China pada akhir pekan, ketika pihak berwenang melaporkan kenaikan harga konsumen atau inflasi yang pertama sejak bulan Agustus.

Kenaikan CPI bulan Februari sebesar 0,7% melebihi perkiraan konsensus dan merupakan kabar baik bagi investor yang khawatir terhadap deflasi di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Pertumbuhan ekonomi di Jepang meningkat pada kuartal keempat, mendukung ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 pada bulan ini. Penurunan pada saham-saham Jepang sebagian mencerminkan penguatan yen, yang biasanya menjadi penghambat bagi ekuitas negara tersebut.

Yen menguat terhadap dolar AS pada awal perdagangan hari Senin, memperpanjang reli sebesar 2% pada minggu lalu terhadap mata uang AS – kenaikan mingguan terbaik sejak bulan Juli. Imbal hasil obligasi Jepang naik setelah laporan yang menyatakan bahwa BOJ sedang mempertimbangkan untuk membatalkan program pengendalian kurva imbal hasil.

“Mungkin, Jepang akhirnya keluar dari pusaran deflasi ini dan hal ini dapat berdampak besar pada aset-aset Jepang,” kata Paresh Upadhyaya, direktur pendapatan tetap dan strategi mata uang di Amundi Asset Management, mengutip Bloomberg.

Angka indeks harga konsumen atau inflasi AS pada hari Selasa akan mendominasi laporan data ekonomi minggu ini. Indeks harga inti diperkirakan naik 0,3% di bulan Februari dari bulan sebelumnya, dan 3,7% dari tahun ke tahun – yang merupakan kenaikan tahunan terkecil sejak April 2021.

Moderasi lebih lanjut pada harga-harga minyak AS akan mendukung narasi disinflasi yang secara umum masih berlaku, meskipun terdapat penurunan jumlah penurunan suku bunga Federal Reserve yang diperkirakan terjadi pada tahun ini. Penetapan harga swap menunjukkan tiga pemotongan diperkirakan terjadi pada tahun 2024, turun dari enam pemotongan pada awal tahun.

Data ketenagakerjaan AS minggu lalu tidak banyak mengubah pandangan tersebut. Tingkat pengangguran menyentuh angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, meskipun jumlah lapangan kerja baru yang ditambahkan melampaui perkiraan. Sinyal beragam ini menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja secara perlahan, yang untuk saat ini mendukung ekspektasi akan terjadinya soft landing pada perekonomian AS.

"Laporan ketenagakerjaan belum tentu merupakan sinyal 'baik-baik saja' bagi The Fed. Namun, juga tampaknya tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang akan menggagalkan rencana mereka untuk menurunkan suku bunga,” kata Chris Larkin dari E*Trade Morgan Stanley.

Imbal hasil di Australia dan Selandia Baru sebagian besar datar pada hari Senin, mencerminkan perdagangan Treasury yang stabil di awal perdagangan Asia. Indeks dolar sedikit melemah setelah jatuh 1% pada minggu lalu – kinerja mingguan terburuk sejak Desember.

Kemunduran ekuitas AS pada hari Jumat mencerminkan penurunan sebagian besar saham Magnificent Seven yang telah mendorong pasar AS ke level tertinggi baru tahun ini. Nvidia, yang telah menambah nilai pasarnya sekitar $1 triliun pada tahun 2024 saja, turun 5,6%.

Dari segi komoditas, minyak mengalami penurunan pada hari Senin menjelang laporan dari OPEC dan IEA minggu ini yang mungkin memberikan petunjuk mengenai prospek permintaan. Harga emas berakhir pada hari Jumat hampir 1% lebih tinggi sementara Bitcoin diperdagangkan sekitar US$69,000, mempertahankan relinya selama beberapa minggu terakhir.

