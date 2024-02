Wall Street Tergelincir Akibat Nada Sumbang The Fed Soal Suku Bunga

Wall Street turun sedikit karena investor khawatir sehari sebelum data inflasi AS yang dapat mempengaruhi kebijakan Federal Reserve.

Bisnis.com, JAKARTA – Wall Street turun sedikit pada Kamis dini hari (29/2/2024), sementara imbal hasil Treasury turun tipis dan dolar menguat terhadap sejumlah mata uang karena investor khawatir sehari sebelum data inflasi AS yang dapat mempengaruhi kebijakan Federal Reserve.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS), turun 0,33%. Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI), berakhir turun 23,39 poin, atau 0,06%, pada 38.949,02.

S&P 500 (.SPX), turun 8,42 poin, atau 0,17%, menjadi 5.069,76 sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC), ditutup turun 87,56 poin, atau 0,55%, pada 15,947.74.

Saham Eropa merosot karena pendapatan perusahaan yang lesu membebani sentimen dengan indeks pan-Eropa STOXX 600 (.STOXX), ditutup turun 0,35%.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS bulan Januari, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, akan dirilis pada hari Kamis. Ekonom yang disurvei oleh jajak pendapat Reuters memperkirakan indeks tersebut naik 0,3% secara bulanan setelah kenaikan 0,2% di bulan Desember.

Para pedagang telah mengurangi ekspektasi terhadap penurunan suku bunga The Fed setelah serangkaian data yang kuat, termasuk indeks harga konsumen (CPI) dan indeks harga produsen (PPI). Mereka memperkirakan siklus pelonggaran akan dimulai pada bulan Juni, dibandingkan dengan awal tahun 2024 ketika pertaruhan dilakukan pada bulan Maret.

"Kami menunggu sampai kami mendapatkan data PCE. Pasar akan bergerak turun," kata Jack Janasiewicz, manajer portofolio dan ahli strategi portofolio utama di Natixis Investment Managers Solutions. “Antara CPI dan PPI terdapat narasi bahwa inflasi akan lebih tinggi dari perkiraan atau bahkan berpotensi mengalami sedikit akselerasi kembali.”

Janasiewicz mencatat bahwa indeks saham AS masih tidak jauh dari rekor yang dicapai minggu lalu, sebagian berkat musim pendapatan kuartal keempat yang lebih baik dari perkiraan termasuk dorongan dari Nvidia (NVDA.O), karena optimisme terhadap kecerdasan buatan.

“Pasar mempunyai peluang untuk melakukan aksi jual, namun kondisinya cukup baik,” kata Janasiewicz. “Mereka sebenarnya telah melampaui inflasi karena pendapatannya lebih baik dari perkiraan.”

Data lain minggu ini yang mungkin membentuk ekspektasi terhadap kebijakan Fed mencakup estimasi kedua produk domestik bruto, klaim pengangguran, dan aktivitas manufaktur.

Dalam mata uang, dolar melonjak terhadap euro dan yen pada hari Rabu karena investor bersiap untuk data inflasi AS dan Eropa yang akan dirilis pada hari Kamis, dengan penyeimbangan kembali portofolio akhir bulan juga kemungkinan akan mempengaruhi arah pasar.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, naik 0,1% menjadi 103,94.

Euro turun 0,08% pada US$1,0835. Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,12% di 150,69.

Imbal hasil Treasury AS turun secara keseluruhan dengan imbal hasil obligasi 10-tahun AS yang menjadi acuan turun 4,7 basis poin menjadi 4,268%, dari 4,315% pada akhir Selasa, sementara imbal hasil obligasi 30-tahun turun 3,5 basis poin menjadi 4,4047% dari 4,44%. Imbal hasil obligasi 2 tahun, yang biasanya bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, turun 6,6 basis poin menjadi 4,6457%, dari 4,712%.

Dalam mata uang kripto, bitcoin melonjak untuk hari kelima, didukung oleh aliran produk baru yang diperdagangkan di bursa bitcoin spot AS yang telah mendorongnya naik hampir 40% pada bulan Februari, yang akan menandai reli bulanan terbesar sejak Desember 2020.

Harga naik 5,96% pada US$60,111.00, setelah mencapai level tertinggi sejak November 2021.

Harga emas naik karena para pedagang terpaku pada data ekonomi dan komentar dari pejabat bank sentral AS.

Harga emas di pasar spot bertambah 0,18% menjadi US$2,033.37 per ounce.

Dalam komoditas, minyak mentah AS melemah sementara Brent nyaris tidak menguat karena para pedagang khawatir The Fed akan lambat dalam menurunkan suku bunganya. Meningkatnya stok minyak mentah AS menambah tekanan.

Minyak mentah AS turun 0,42% pada US$78,54 per barel sementara Brent berakhir pada US$83,68, naik 0,04% hari ini.

