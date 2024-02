Saham Vale Indonesia (INCO) Ngebut Usai Divestasi Rampung, Cek Rekomendasinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) terpantau melaju di zona hijau hari ini, Selasa (27/2/2024) setelah penandatanganan perjanjian divestasi oleh pemerintah Indonesia melalui holding tambang BUMN MIND ID rampung kemarin.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.25 WIB atau 25 menit perdagangan awal, saham INCO menguat 2,61% atau 100 poin ke level Rp3.930 per saham. Saham INCO langsung berbalik menguat setelah dibuka terkoreksi ke posisi Rp3.730.

Pada awal perdagangan, sebanyak 5,86 juta saham INCO diperdagangkan dengan frekuensi 1.604 kali transaksi. Alhasil, nilai transaksi tembus Rp22,42 miliar.

Adapun, saham INCO pada pagi ini bergerak di rentang Rp3.730-Rp3.930 per saham, kapitalisasi pasar pun tembus Rp39,05 triliun. Namun, secara year-to-date (ytd) saham INCO masih terkoreksi 8,82%.

Ditinjau secara valuasinya, saham INCO memiliki Price to Earning Ratio (PER) 9,23 kali, dan Price to Book Value (PBV) 0,99 kali.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova merekomendasikan speculative buy untuk saham INCO di rentang Rp3.450-Rp3.550 per saham.

"Target harga saham INCO di level Rp4.000, Rp4.200, dan Rp4.450. Proteksi apabila tutup di bawah Rp3.450," ujar Ivan dalam riset, Selasa (27/2/2024).

Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi menambahkan, level support saham INCO berkisar Rp3.710-Rp3.770. Sedangkan level resisten di rentang Rp3.940-Rp4.050.

"Harga terakhir saham INCO di Rp3.830 [Senin, 26/2], sedangkan harga wajar fundamentalnya di level Rp6.000. Alhasil, potensial upsidenya sebesar 56,7%," ujar Wafi dalam riset Selasa (27/2/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN tambang MIND ID resmi menandatangani perjanjian pengambilalihan 14% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Penandatanganan perjanjian transaksi definitif akuisisi 14% kepemilikan saham gabungan secara pro rata Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) di INCO oleh MIND ID dilakukan pada Senin (26/2/2024) sore.

Adapun, nilai divestasi saham tersebut disepakati di angka Rp3.050 per lembar saham dengan total investasi yang dikeluarkan MIND ID senilai US$300 juta atau sekitar Rp4,69 triliun (asumsi kurs Rp15.635 per US$). Pelunasan transaksi akuisisi ditargetkan tuntas pada Juni 2024.

