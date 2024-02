Optimisme Penurunan Suku Bunga The Fed Memudar, Dolar AS Tertekan

Dolar AS melemah pada penutupan perdagangan Selasa (20/2/2023), seiring anjloknya Bursa saham global karena memudarnya optimisme penurunan suku bunga The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan Selasa (20/2/2023), seiring anjloknya Bursa saham global karena memudarnya optimisme bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga.

Indeks acuan STOXX 600 di Eropa (.STOXX) dan Nikkei Jepang (.N225) turun sekitar 1% dari level puncaknya, sementara reli selama berminggu-minggu di Wall Street terhenti, meskipun ada hasil yang luar biasa dari Walmart (WMT.N) yang mengangkat sahamnya ke level tertinggi.

Data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan pada minggu lalu mendorong kembali ekspektasi akan dimulainya siklus pelonggaran Federal Reserve dalam waktu dekat.

Penurunan suku bunga diperkirakan terjadi pada bulan Juni, menurut mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters, yang juga menandai risiko penundaan lebih lanjut dalam penurunan suku bunga pertama.

Permintaan untuk deflasi lebih lanjut bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tren, namun landasan struktural untuk perkiraan tersebut salah karena hanya ada sedikit kelonggaran dalam perekonomian AS, kata Phillip Colmar, ahli strategi global di MRB Partners di New York.

“Skenario soft-landing Goldilocks secara keseluruhan juga salah,” katanya.

"Kami menyukai Goldilocks. Namun menurut pengalaman kami, dia tidak berkunjung dalam waktu lama dan risiko terhadap skenario Goldilocks adalah bahwa kita tidak akan melakukan soft landing dengan kelonggaran perekonomian yang cukup untuk menurunkan inflasi," tambahnya.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang lainnya, turun 0,24%, sementara indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) merosot 0,35%.

Indeks STOXX 600 (.STOXX) ditutup turun 0,10% karena pasar mengabaikan data Bank Sentral Eropa (ECB) yang menunjukkan pertumbuhan tahunan upah yang dinegosiasikan di kawasan euro melambat menjadi 4,5% pada kuartal keempat tahun lalu, turun dari 4,7% pada periode sebelumnya.

ECB telah menunjuk upah sebagai risiko terbesar dalam upayanya melawan inflasi selama 1,5 tahun. Analisis ECB terhadap perjanjian gaji menunjukkan pertumbuhan upah akan tetap tinggi tahun ini, sementara jumlah perusahaan yang memperkirakan kenaikan harga akan meningkat lagi, kata ekonom senior Commerzbank, Marco Wagner, dalam sebuah catatan.

Indeks Nasdaq yang padat teknologi memimpin kerugian di Wall Street terbebani penurunan saham Nvidia (NVDA.O). Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 0,17%, S&P 500 (.SPX) kehilangan 0,60% dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 0,92%.

Sejauh ini respons terhadap prospek suku bunga dari kelas aset selain obligasi masih lemah, namun pertumbuhan ekonomi AS dibandingkan dengan negara lain kemungkinan akan mengubah ekspektasi bank sentral, kata Marvin Loh, ahli strategi makro global senior di State Street Boston.

Sejak pertengahan Januari pasar telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga sebesar 60 basis poin untuk The Fed, jumlah yang sama untuk Bank of Canada, 37 basis poin untuk ECB dan 57 basis poin untuk Bank of England, katanya.

“Perubahan di pasar suku bunga AS ini merupakan perekonomian yang berkinerja dengan cara yang tidak kita lihat di banyak pasar negara maju lainnya. Pada akhirnya Anda harus mulai melihat lebih banyak pemisahan,” kata Loh.

Imbal hasil Treasury dua tahun, yang mencerminkan ekspektasi suku bunga, turun 4,8 basis poin menjadi 4,608%, sedangkan imbal hasil obligasi acuan 10 tahun turun 2,4 basis poin menjadi 4,271%.

Imbal hasil Obligasi 10-tahun Jerman, yang bergerak berbanding terbalik dengan harganya, turun 0,7 basis poin menjadi 2,378%, sementara euro naik 0,29% menjadi US$1,0811. Imbal hasil obligasi dua tahun Jerman yang sensitif terhadap suku bunga telah meningkat sekitar 40bps tahun ini.

Harga Minyak dan Emas Beda Arah

Harga minyak brent berjangka turun US$1,22 menjadi $82,34 per barel. Spread enam bulan untuk Brent pada hari Selasa (20/2) berada pada level tertinggi sejak Oktober, sebuah tanda pasar yang lebih ketat.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret, yang berakhir pada Selasa, turun US$1,01 pada US$78,18 per barel. Kontrak WTI bulan April yang lebih aktif diperdagangkan turun US$1,30 pada US$77,04 per barel.

Sementara harga emas naik ke level tertinggi dalam lebih dari seminggu karena pelemahan dolar.

Emas berjangka AS ditutup 0,8% lebih tinggi pada US$2,039.80 per ounce.

