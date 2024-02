Wall Street Ditutup Melemah, Indeks Nasdaq Merosot Terbebani Saham Nvidia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York ditutup melemah pada akhir perdagangan Selasa (20/2/2024), dengan Nasdaq menunjukkan penurunan terbesar terbebani penurunan saham Nvidia jelang rilis laporan pendapatan. Sementara kenaikan saham Walmart menahan kerugian di Dow Industrials.

Mengutip Reuters, Rabu (21/2/2024), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,17% atau 64,19 poin ke 38.563,80, indeks S&P 500 juga terkoreksi 0,60% atau 30,06 poin ke 4.975,51, dan Nasdaq anjlok 0,92% atau 144,87 poin ke 15.630,78.

Saham perancang chip Nvidia (NVDA.O) terpantau anjlok, sementara indeks semikonduktor Philadelphia (.SOX) yang lebih luas menurun seiring dengan penurunan saham produsen chip lainnya.

Investor khawatir apakah hasil laporan keuangan Nvidia akan membenarkan valuasinya yang mahal, yang saat ini berada pada rasio harga terhadap pendapatan di atas 32, dan terus memicu kegilaan pembelian saham sektor kecerdasan buatan (AI).

Taruhan yang dipicu oleh AI telah membantu Nvidia menjadi perusahaan AS paling bernilai ketiga dan baru-baru ini menggantikan Tesla (TSLA.O) sebagai saham yang paling banyak diperdagangkan di Wall Street.

“Harganya sangat sempurna, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka mungkin akan mengambil uang darinya,” kata Ken Polcari, Managing Partner di Kace Capital Advisors di Boca Raton, Florida.

"Tidak peduli apa yang mereka katakan, para pedagang akan mengunci keuntungan, para manajer aset akan melepaskan sebagian dari posisi inti mereka dan mengunci sejumlah keuntungan dan beberapa di antaranya bahkan terjadi hari ini," tambahnya.

Saham Super Micro Computer (SMCI.O) yang telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir karena saham terbaru yang terlihat mendapat manfaat dari AI, turun untuk sesi kedua berturut-turut, setelah ditutup turun hampir 20% pada hari Jumat untuk menghentikan kenaikan sembilan sesi berturut-turut.

Sementara saham Walmart (WMT.N) mencapai rekor tertinggi dan menjadi emiten terbaik di Dow Industrials setelah raksasa ritel AS tersebut memperkirakan penjualan tahun fiskal 2025 sebagian besar di atas ekspektasi Wall Street dan menaikkan dividen tahunannya sebesar 9%.

Indeks kebutuhan pokok konsumen S&P 500 (.SPLRCS), yang mencakup Walmart, naik sebagai sektor dengan kinerja terbaik dari 11 sektor S&P utama, sementara teknologi informasi (.SPLRCT) mengalami kenaikan terlemah.

Saham sesama penghuni indeks Dow, Home Depot, terpantau naik tipis setelah pengecer perbaikan rumah tersebut memperkirakan hasil setahun penuh di bawah perkiraan analis.

Reli selama berminggu-minggu di Wall Street terhenti pada minggu lalu, karena data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan mendorong kembali ekspektasi pasar terhadap waktu penurunan suku bunga dari Federal Reserve.

Penurunan suku bunga diperkirakan terjadi pada bulan Juni, menurut mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters, yang juga menandai risiko penundaan lebih lanjut dalam penurunan suku bunga pertama.

Investor juga menunggu rilis risalah pertemuan kebijakan terbaru The Fed serta pernyataan dari sejumlah pejabat bank sentral akhir pekan ini.

Saham produsen Smart-TV Vizio (VZIO.N) melonjak setelah Walmart mengatakan akan membeli perusahaan tersebut seharga US$2,3 miliar.

Saham Discover Financial Services (DFS.N) juga melonjak karena rencana bank konsumen Capital One yang didukung Warren Buffett untuk mengakuisisi penerbit kartu kredit AS tersebut dalam kesepakatan senilai US$35,3 miliar.

