Kakak Ipar Nia Ramadhani Aninditha Anestya Bakrie Turun Gunung Kawal Ancara Logistics (ALII)

Bisnis.com, JAKARTA — Daftar perusahaan milik Grup Bakrie yang melantai di Bursa Efek Indonesia bertambah panjang seiring dengan masuknya PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) sebagai emiten ke-13 dalam Grup Bakrie sekaligus emiten ke-13 yang tercatat di BEI pada 2024.

Emiten milik Grup Bakrie dengan kode saham ALII, yang bergerak di sektor energi dengan sub industri distribusi logistik batu bara, itu berhasil mengumpulkan dana IPO (initial public offering) sebesar Rp860,9 miliar.

Adapun, harga penawaran saham ALII senilai Rp272,00 per lembar dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 15.825.800.000 lembar saham, sehingga kapitalisasi pasarnya adalah senilai Rp4,3 triliun.

Saat listing perdana, pada penutupan perdagangan Rabu (7/2/2024), saham ALII terbang 25% ke level Rp340 per saham sehingga kapitalisasi pasarnya melompat lebih dari Rp1 triliun menjadi Rp5,38 triliun.

Pada susunan pemegang saham, anak kedua dari Aburizal Bakrie, yaitu Aninditha Anestya Bakrie tercatat mengempit 383,29 juta lembar saham ALII atau sekitar 2,42%

Selain itu, Aninditha Anestya Bakrie, yang juga kakak ipar dari Nia Ramadhani (istri Anindra Ardiansyah Bakrie), tercatat masuk dalam jajaran Komisaris Ancara Logistics Indonesia (ALII) bersanding dengan Agus Suharyono.

Saat listing perdana, Anindya Novyan Bakrie, anak tertua dari Aburizal Bakrie yang saat ini menjabat CEO Grup Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, sempat menyampaikan selamat atas listing perdana ALII dalam unggahan di akun media sosial instagram @anindyabakrie, Rabu (7/2/2024).

“Hari ini saya hadir dan menjadi saksi penawaran perdana saham ALII. Alhamdulilah di sesi 1 sahamnya sudah melonjak 25%. Selamat untuk ALII atas IPO-nya, semoga semakin maju dan berkembang setelah ini. Terima kasih atas kerja keras BOD/BOC ALII serta para lembaga penunjuang IPO ALII dan regulator,” tulisnya di akun instagramnya.

Sebagai informasi, setidaknya ada sekitar 13 emiten terafiliasi Grup Bakrie.

Daftar Emiten Afiliasi Grup Bakrie:

PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. (UNSP) PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY) PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. (JGLE) PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) PT PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII)

Dari 13 emiten dalam Grup Bakrie, Aninditha Anestya Bakrie, anak kedua Aburizal Bakrie dan kakak ipar dari Nia Ramadhani, itu baru duduk dalam kursi direksi/komisaris di emiten ke-13, yaitu Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII). Adapun, di 12 emiten lain dalam Grup Bakrie, namanya tidak tercatat.

Kinerja dan Rasio Keuangan Emiten Grup Bakrie Terbaru Ancara Logistics Indonesia (ALII)

Adapun, ALII memiliki pendapatan sebesar Rp670,1 miliar dan laba bersih sebesar Rp151,8 miliar pada 2022. Sementara itu, total aset perseroan tercatat Rp1,4 triliun dan utang jangka pendek dan jangka panjang sebesar masing-masing Rp980,7 miliar dan Rp76,3 miliar.

Dengan laba bersih Rp151,8 miliar dan jumlah saham beredar 15,82 miliar lembar saham, maka earning per share (EPS) ALII tercatat sebesar Rp9,60 per lembarnya.

Dengan demikian, berdasarkan harga saham penutupan Rp340 per lembar saham dibagi dengan EPS, maka price to earning ratio (PER) ALII sebesar 35,41 kali.

Sementara itu, dengan ekuitas sebesar Rp347,7 miliar pada 2022 dan jumlah saham beredar 15,82 miliar lembar, maka book value per share (BVPS) ALII sebesar Rp21,97.

Untuk itu, dengan harga saham penutupan Rp340 per lembar dan BVPS Rp21,97, maka price to book value ratio (PBV) ALII sebesar 15,47 kali.

Pada penawaran umum perdana, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Ancara Logistics Indonesia mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 5 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Kamis (9/3/2023), total pesanan saham ALII mencapai 15,82 miliar saham atau tepatnya 15.825.800.000 lembar saham, dari rencana 3,16 miliar saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Komisaris PT Ancara Logistics Indonesia Tbk Aninditha Anestya Bakrie Perbesar

Curriculum Vitae (CV) Putri Aburizal Aninditha Anestya Bakrie

Aninditha Anestya Bakrie, kakak dari Ardie Bakrie (putra bungsu konglomerat Aburizal Bakrie dan suami dari Nia Ramadhani) adalah Warga Negara Indonesia kelahiran 1977 (47 tahun).

Istri dari pengusaha Taufan Eko Nugroho dan akrab dipanggil Ditha ini memperoleh gelar Bachelor of Science in French and Sociology pada 1999 dan gelar Master of Science in Communications, Culture and Technology di Georgetown University pada 2002. Berikut curriculum vitae (CV) Aninditha Anestya Bakrie.

Curriculum Vitae (CV) Aninditha Anestya Bakrie

Marketing Executive PT Andalas Cakrawala Televisi (ANTV) (2002-2003)

Deputy of GM Marketing, Sales & Programming (2003-2005)

Deputy Director of Programming & Production (2005-2006)

Deputy of Chief Executive Officer PT Asia Global Media (2006-2010)

Director of Commercial Leasing PT Bakrie Swasakti Utama (2007-2011)

Deputy of Managing Director (2011-2015)

Direktur PT Bakrie Pesona Rasuna (2013-2016)

Komisaris Utama PT Bakrie Global Ventura (2013-sekarang)

Direktur PT Ade Putra Tanrajeng (2020-sekarang)

Direktur PT Guruh Putra Bersama (2020-sekarang)

Direktur PT Kutai Bara Nusantara (2020-sekarang)

Direktur PT Tribara Daya Global (2020-sekarang)

Direktur PT Bara Milenia Energi (2020-sekarang)

Direktur PT Sekar Utama Perkasa (2020-sekarang)

Direktur PT Leap Coal Indonesia (2020-sekarang)

Eksekutif Direktur Bakrie Untuk Negeri (2022-sekarang)

Komisaris PT Mahakam Coal Terminal (2023-sekarang)

Komisaris PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (2023-sekarang).

