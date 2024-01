Harga Minyak Melemah Terkena Aksi Ambil Untung Investor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak melemah tipis pada perdagangan hari Senin (15/1/2024), karena dampak terbatas konflik Timur Tengah mendorong investor melakukan aksi ambil untung setelah benchmark minyak naik 2% pada minggu lalu.

Minyak mentah berjangka Brent turun 14 sen, atau sekitar 0,2%, menjadi $78,15 per barel. Tidak ada settlement untuk minyak mentah West Texas Intermediate AS karena libur Hari Martin Luther King Jr. di AS, namun harga acuannya turun 18 sen, atau sekitar 0,3%, menjadi US$72,50 pada pukul 15.13 EST. Kedua harga minyak acuan turun lebih dari US$1 per barel di awal sesi.

Beberapa pemilik kapal tanker menghindari Laut Merah dan beberapa kapal tanker mengubah arah pada hari Jumat setelah AS dan Inggris melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman setelah serangan kelompok yang bersekutu dengan Iran terhadap kapal-kapal sebagai tanggapan terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.

Konflik tersebut juga menghambat setidaknya empat kapal tanker gas alam cair yang melakukan perjalanan di wilayah tersebut.

"Realisasi bahwa pasokan minyak tidak terkena dampak buruk menyebabkan pembeli mengambil keuntungan pada minggu lalu, dan penurunan ini agak diperburuk oleh dolar yang sedikit lebih kuat," kata Tamas Varga dari pialang minyak PVM sebagaimana dikutip Reuters.

Kepala perunding Houthi Yaman pada hari Senin memperingatkan bahwa serangan terhadap kapal-kapal yang menuju Israel akan terus berlanjut. Sebuah rudal balistik anti-kapal yang ditembakkan oleh militan Houthi menghantam kapal kontainer berbendera Kepulauan Marshall, yang dimiliki dan dioperasikan oleh AS pada hari Senin, kata militer AS dalam sebuah postingan di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Sejauh ini tidak ada kehilangan pasokan minyak, namun gangguan pengiriman secara tidak langsung memperketat pasar dengan menahan 35 juta barel di laut karena perjalanan yang lebih jauh yang harus dilakukan oleh pengirim barang untuk menghindari Laut Merah, tulis analis Citi.

Di Libya, masyarakat yang memprotes dugaan korupsi mengancam akan menutup dua fasilitas minyak dan gas lagi setelah menutup ladang Sharara yang berkapasitas 300.000 barel per hari pada 7 Januari.

AS dan Kanada sedang menghadapi cuaca dingin yang menghambat produksi minyak. Produksi minyak Dakota Utara telah turun 400.000-425.000 barel per hari karena cuaca dingin ekstrem dan masalah operasional terkait, demikian perkiraan Otoritas Pipa Dakota Utara pada hari Senin.

“Cuaca dingin berdampak pada produksi, namun (harga) tampaknya turun karena persepsi bahwa cuaca dingin ini akan segera berakhir,” kata Phil Flynn, analis Price Futures Group di Chicago.

Situasi perekonomian juga masih suram, Bank Sentral Eropa (ECB) memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk membahas penurunan suku bunga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News