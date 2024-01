Selain Biaya Admin, BCA (BBCA) juga Ubah Limit Transaksi per 19 Januari 2024, Simak!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menginformasikan adanya perubahan limit untuk seluruh jenis kartu yang berlaku mulai 19 Januari 2024.

Ketentuan ini menyusul adanya perubahan biaya administrasi bulanan untuk kartu debit Tahapan Xpresi BCALebih rinci, perseroan bakal meningkatkan limit transaksi harian nasabah. Kenaikan limit transaksi tersebut terjadi untuk seluruh jenis kartu, mulai dari Tahapan Xpresi BCA hingga Debit BCA Platinum, dan mencakup beberapa transaksi seperti tarik tunai, transfer antar rekening BCA, transfer antar Bank, dan transaksi debit.

Sebagai contoh, transfer sesama rekening BCA untuk Tahapan Xpresi BCA naik menjadi Rp50 juta dari sebelumnya Rp25 juta, dan untuk Debit BCA Platinum naik menjadi Rp150 juta, dari sebelumnya Rp100 juta. Kemudian, limit tarik tunai untuk Tahapan Xpresi BCA naik menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp7 juta, dan untuk Debit BCA Platinum naik menjadi Rp15 juta dari sebelumnya Rp10 juta.

“Sebagai perbankan nasional BCA senantiasa berupaya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi bagi seluruh nasabah, baik di ekosistem online maupun offline,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F. Haryn, Kamis (4/1/2024).

Di samping itu, BCA juga akan melakukan penyesuaian biaya administrasi bulanan hanya pada rekening Tahapan Xpresi per 19 Januari 2024, dari sebelumnya Rp7.500 per bulan menjadi Rp10.000 per bulan. Untuk jenis rekening lainnya, tidak ada perubahan biaya administrasi bulanan.

BCA juga menyampaikan bahwa terdapat plihan jenis tabungan dengan bebas biaya administrasi, yaitu rekening TabunganKu.Sebagai catatan, melansir dari situs BCA, transaksi debit TabunganKu bebas biaya administrasi untuk 4 transaksi pertama di bulan yang sama. Biaya transaksi debet sebesar Rp2.500 per transaksi akan dikenakan pada transaksi ke-5 dan seterusnya di bulan yang sama.“Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada segenap nasabah tercinta,” tutur Hera.

Berikut rincian perubahannya:

Jenis Kartu Tarik Tunai Transfer Antar Rekening BCA Transfer Antar Bank Transaksi Debit Saat Ini Per 19 Januari 2024 Saat Ini Per 19 Januari 2024 Saat Ini Per 19 Januari 2024 Saat Ini Per 19 Januari 2024 TabunganKu Rp7 Juta Rp7 Juta Rp25 Juta Rp25 Juta - - - - Tahapan Xpresi BCA Rp7 Juta Rp 10 Juta Rp25 Juta Rp50 Juta Rp10 Juta Rp20 Juta Rp25 Juta Rp50 Juta Debit BCA Silver/Blue Rp10 Juta Rp15 Juta Rp50 Juta Rp100 Juta Rp15 Juta Rp30 Juta Rp50 Juta Rp100 Juta Debit BCA Gold Rp10 Juta Rp15 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta Rp20 Juta Rp40 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta Debit BCA Platinum Rp10 Juta Rp15 Juta Rp100 Juta Rp150 Juta Rp25 Juta Rp50 Juta Rp100 Juta Rp150 Juta Tapres Rp10 Juta Rp15 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta Rp20 Juta Rp40 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta BCA Dollar Rp10 Juta Rp15 Juta Rp25 Juta Rp100 Juta - - - -

