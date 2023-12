Cara Konglomerat RI Rayakan Natal, Kumpul Keluarga hingga Main Salju

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa keluarga konglomerat atau orang terkaya di Indonesia terlihat merayakan Hari Natal 2023 bersama keluarga hari ini.

Momen perayaan natal tersebut diunggah beberapa keluarga konglomerat tanah air di Instagramnya masing-masing.

CEO Grup Lippo, John Riady misalnya membagikan momen perayaan natal bersama istri dan empat anaknya. Dalam unggahan tersebut, John terlihat tengah menikmati salju bersama keluarganya.

John memberikan caption "Wishing all of you a Merry Christmas!" dalam unggahan foto tersebut. Meski demikian, John tak menyematkan lokasi di mana dirinya dan keluarga merayakan Natal di foto tersebut.

Selain John Riady, Grace Tahir yang merupakan anak dari taipan Tahir pendiri Mayapada Group juga membagikan momen perayaan natal bersama keluarga besarnya. Grace mengunggah beberapa foto di Instagramnya, salah satunya bersama ayahnya, Tahir dan keluarga besarnya.

Grace merayakan Natal di Tokyo, Jepang dan membagikan beberapa momen dengan latar belakang salju dan pohon Natal. Dalam unggahannya, Grace menulis "CHRISTMAS (SNOW) DUMP. Happy Christmas, Jesus loves you!"

Tak ketinggalan, Axton Salim yang merupakan putra dari konglomerat Anthoni Salim juga membagikan momen perayaan Natal di Instagramnya.

Axton membagikan beberapa unggahan yang terlihat sedang berada pada sebuah karnaval. Sama seperti John, Axton tak menyebutkan di mana tepatnya dirinya merayakan Natal tahun ini.

Dalam unggahan tersebut, Axton berharap semua orang memiliki waktu yang indah saat Hari Natal ini. Dia menulis "Christmas Photo Dump! Wishing everyone a beautiful time from our family to yours."

Perayaan Natal di negara empat musim juga dilakukan oleh keluarga Tanoko. Momen tersebut diabadikan dalam unggahan Melisa Tanoko yang merupakan Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), sekaligus putri dari taipan Hermanto Tanoko.

Melisa bersama keluarga tercatat merayakan Natal di Sapporo yang merupakan kota di Pulau Hokaido, Jepang. Melisa merayakan Natal sekaligus memberikan ucapan ulang tahun untuk saudaranya, Robert Tanoko.

Momen perayaan Natal juga dibagikan oleh Anderson Tanoto, Putra dari Sukanto Tanoto yang merupakan taipan dari grup Royal Golden Eagle.

Dalam unggahan tersebut, Anderson terlihat tengah bermain ski bersama keluarganya. Dalam unggahannya, dia menulis "Merry Christmas to Everyone. Bring it on 2024."

Berbeda dengan keluarga taipan yang merayakan Natal di luar negeri, cucu pendiri Astra William Soeryadjaya, Adimas Soeryadjaya terlihat mengunggah story tengah berjalan-jalan di seputaran Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

