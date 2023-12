BEI Ungkap Saham Rp12 Dominasi Top Losers Sepekan, Cek Daftarnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap daftar saham terboncos alias top losers periode sepekan 18-22 Desember 2023. Adapun, saham Rp12 mendominasi jajaran top losers yakni REAL, LAND, hingga DADA.

Mengacu data BEI dikutip Sabtu, (23/12/2023), saham PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) menduduki jajaran saham terboncos sepekan dengan ambles 29,41% ke level Rp12 per saham. Disusul saham PT Trimitra Propertindo Tbk. (LAND) yang juga terpantau turun 29,41% ke level Rp12 per saham.

Selanjutnya, saham PT Dewata Freightinternational Tbk. (DEAL) melemah 29,41% ke posisi Rp12 per saham. Diikuti saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk. (DADA) yang juga anjlok 29,41% ke posisi Rp12 per saham.

Saham penghuni jajaran top losers selanjutnya yakni PT Magna Investama Mandiri Tbk. (MGNA) turun 30% ke level Rp14 per saham. Diikuti saham PT Meta Epsi Tbk. (MTPS) terkoreksi 31,82% ke posisi Rp15 per saham.

Saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT) juga menjadi saham terboncos sepekan dengan pelemahan 33,33% ke level Rp2 per saham. Disusul saham PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI) yang ambles 41,67% ke posisi Rp7 per saham.

Terakhir, saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) juga memimpin jajaran top losers dengan pelemahan 42,26% ke level Rp1.715 per saham. Menyusul PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU) yang merosot 45,90% per saham ke posisi Rp330 per saham.

Sementara itu, data perdagangan saham BEI selama periode sepekan tanggal 18 hingga 22 Desember 2023 diwarnai oleh peningkatan kapitalisasi pasar dan IHSG. Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini naik 0,97% menjadi Rp11,65 triliun dari Rp11,54 triliun pada pekan sebelumnya.

"IHSG pekan ini ditutup meningkat sebesar 0,65% menjadi berada pada posisi 7.237,519 dari 7.190,988 pada penutupan pekan lalu," papar Pjs. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dikutip Sabtu, (23/12/2023).

Adapun, rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 15,90% selama sepekan menjadi 25,19 miliar lembar saham dari 29,96 miliar lembar saham pada pekan lalu.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan naik 13,60% menjadi 1.094.283 kali transaksi dari 1.266.561 kali transaksi pada pekan lalu. Namun, rata-rata nilai transaksi harian saham turun 15,76% menjadi Rp12,63 triliun dari pekan sebelumnya Rp14,99 triliun.

10 Saham Top Losers IHSG Sepekan 18-22 Desember 2023:

KAYU Rp330 (-45,90%) WIIM Rp1.715 (-42,26%) ARTI Rp7 (-41,67%) MKNT Rp2 (-33,33%) MTPS Rp15 (-31,82%) MGNA Rp14 (-30%) DADA Rp12 (-29,41%) DEAL Rp12 (-29,41%) LAND Rp12 (-29,41%) REAL Rp12 (-29,41%)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News