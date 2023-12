Wall Street Ditutup Menguat, Optimisme Penurunan Suku Bunga Semakin Berpendar

Wall Street ditutup menguat pada penutupan perdagangan Selasa (18/12/2023). Didorong optimisme investor jika The Fed akan menurunkan suku bunganya di 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York ditutup menguat pada penutupan perdagangan Selasa (18/12/2023) waktu setempat, didorong oleh keyakinan investor bahwa bank sentral AS (The Fed) akan menurunkan suku bunganya di tahun 2024 mendatang.

Mengutip Reuters, Rabu (20/12/2023), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,68% atau 251,90 poin ke 37.557,92, indeks S&P 500 juga menguat 0,59% atau 27,81 poin ke 4.768,37, dan Nasdaq menanjak 0,66% atau 98,03 poin ke 15.003,22.

Kenaikan berbasis luas mendorong ketiga indeks saham utama AS dan mendorong S&P 500 menuju level penutupan tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Januari 2022. Jika indeks acuan ditutup di atas level tersebut, hal ini akan mengonfirmasi bahwa indeks telah berada dalam kondisi yang baik.

Saham-saham blue-chip Dow Jones (.DJI) kembali mencatatkan penutupan tertinggi sepanjang masa.

Sementara saham-saham berkapitalisasi kecil mengalami kinerja yang kuat di bulan Desember, dengan Russell 2000 (.RUT) memimpin kenaikan sebesar 1,9%. Indeks telah melonjak lebih dari 11,7% pada bulan Desember sejauh ini.

Pada akhir pertemuan kebijakan bank sentral Rabu lalu, Komite Pasar Terbuka Federal mengisyaratkan bahwa mereka telah mencapai akhir dari siklus pengetatan dan membuka pintu bagi penurunan suku bunga di tahun mendatang.

Meski begitu, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada hari Selasa bahwa "tidak ada urgensi" untuk mulai menurunkan suku bunga, mengingat kekuatan ekonomi dan lambatnya laju inflasi menuju target tahunan bank sentral sebesar 2%.

"Ini adalah kekhawatiran The Fed," kata Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird di Louisville, Kentucky. "Dan tidak ada katalis nyata pada saat ini di tahun kalender yang dapat memberikan tekanan penurunan apa pun."

“Pasar mungkin sedikit mendahului The Fed dan The Fed benar dalam memberikan batasan mengenai hal tersebut,” Mayfield menambahkan. “Tetapi pasar tidak benar-benar mempercayainya dan The Fed tidak berbuat banyak untuk mengubah narasi tersebut.”

Di bidang ekonomi, laporan dari Departemen Perdagangan menunjukkan peletakan batu pertama pembangunan rumah keluarga tunggal baru melonjak 18% ke level tertinggi dalam 1-1/2 tahun di bulan November.

Hal tersebut mendorong indeks S&P 1500 Homebuilding (.SPCOMHOME) dan indeks Perumahan Philadelphia SE (.HGX) naik masing-masing naik 1,6% dan 1,2%.

Sementara itu, pada pekan ini Departemen Perdagangan diperkirakan akan merilis laporan PDB kuartal ketiga dan terakhir pada hari Kamis, yang akan diikuti oleh laporan Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) yang luas pada hari Jumat, yang akan mencakup pertumbuhan pendapatan, konsumsi konsumen, dan pertumbuhan ekonomi, dan yang terpenting, inflasi.

Kesebelas sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi di wilayah positif, dengan energi (.SPNY) dan jasa komunikasi (.SPLRCL) menikmati persentase kenaikan terbesar.

Boeing (BA.N) naik 1,2% setelah maskapai penerbangan Jerman Lufthansa (LHAG.DE) mengungkapkan pihaknya memesan 40 jet 737-8 MAX dari pembuat pesawat tersebut.

Saham Kenvue naik 2,2% menyusul keputusan pengadilan AS yang memenangkan perusahaan kesehatan konsumen dalam gugatan atas obat perusahaan Tylenol.

Saham Amgen (AMGN.O) juga naik 1,1% setelah BMO meningkatkan saham perusahaan menjadi "outperform" dari "market perform".

Jumlah obligasi yang naik melebihi jumlah obligasi yang menurun di NYSE dengan rasio 4,68 banding 1; di Nasdaq, rasio 2,85 banding 1 menguntungkan saham-saham yang menguat.

S&P 500 membukukan 48 titik tertinggi baru dalam 52 minggu dan 1 titik terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 200 titik tertinggi baru dan 82 titik terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 11,61 miliar lembar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,97 miliar saham untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

