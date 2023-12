4 Direksi Unilever Indonesia (UNVR) Mundur, Benjie Yap Siap jadi Dirut

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) akan melakukan perombakan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa, 19 Desember 2023. Benjie Yap dicalonkan sebagai Presiden Direktur UNVR yang baru.

Pada 15 Juni 2023 sampai dengan 24 November 2023, 4 direktur UNVR mengajukan pengunduran diri. Mereka adalah Alper Kulak selaku Direktur, Ira Noviarti selaku Presiden Direktur, Bapak Shiv Sahgal selaku Direktur, dan Sandeep Kohli selaku Direktur.

"Sebagaimana yang disampaikan dalam keterbukaan informasi yang telah diterbitkan oleh perseroan, pengunduran diri dari empat direktur tersebut berdasarkan alasan pribadi dari masing-masing direktur," jelas manajemen Unilever dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/12/2023)

Menurut manajemen UNVR, tidak terdapat dampak yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Perseroan memastikan bahwa masa transisi terkait dengan proses perubahan jajaran direksi akan dilakukan tanpa mempengaruhi kegiatan usaha.

Unilever Indonesia menegaskan bahwa Direksi tetap menjalankan kegiatan usaha perseroan seperti biasa dengan terus berfokus untuk memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Benjie Yap diusulkan oleh perseroan untuk menjadi Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk.

Adapun, Unilever saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya dan akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan.

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat Presiden Direktur yang baru maupun Direktur-Direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan Perseroan," jelas UNVR.

Profil Benjie Yap

Benjie Yap merupakan warga negara Filipina yang diusulkan oleh perseroan untuk menjadi Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. dalam RUPS yang akan datang.

Ia bergabung dengan perusahaan sebagai Technical Management Trainee pada tahun 1994 dengan tugas awal pada bagian Manufaktur, Teknik, R&D, dan Pengembangan Kemasan. Karier Unilever Benjie telah mencakup lebih dari 20 tahun dalam berbagai peran di bidang Supply Chain, Marketing, dan Customer Development.

Benjie Yap beralih karier dan bergabung dengan bagian Maketing sebagai Marketing Director of Home Care pada tahun 2001. Kemudian, ia bergabung dengan Dewan Direksi Nasional sebagai Foods Managing Director, VP for Home Care and Foods, dan VP for Customer Development.

Benjie juga mengambil peran internasional sebagai Product Development Manager di Port Sunlight UK pada tahun 1999 dan sebagai VP Home Care Unilever Thailand pada tahun 2009.

Ia menerima IABC CEO Excel Award pada tahun 2007 dan AGORA Outstanding Achievement Award for Marketing Management pada tahun 2015. Sejak tahun 2021, ia menjadi bagian dari Globe’s Business Council dan saat ini juga duduk sebagai anggota Dewan Penasihat Fakultas Teknik Universitas De La Salle.

Diakui sebagai salah satu alumni terbaiknya, Benjie lulus dari Universitas De La Salle dengan gelar BS Industrial Engineering dan studi minor Mechanical Engineering.

Agenda RUPSLB UNVR

Sementara itu, Manajemen UNVR menjelaskan RUPSLB akan bertempat di Kantor Pusat Unilever Indonesia, Grha Unilever Green Office Park Kav 3 Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City Tangerang. RUSLB akan berlangsung pada pukul 10:30–12:00 WIB.

“Mata acara Rapat akan membahas mengenai rencana perubahan susunan direksi perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ira Noviarti dari jabatannya selaku presiden direktur, serta usulan pengangkatan Benjie Yap selaku presiden direktur perseroan yang baru,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Selain itu, RUPSLB Unilever juga akan membahas mengenai pengunduran diri Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli dari jabatannya masing-masing selaku direktur perseroan.

Pemegang saham UNVR yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam daftar pemegang saham UNVR pada 24 November 2023 pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang saham UNVR atau kuasanya yang hendak menghadiri rapat secara fisik, dengan kuota terbatas sebanyak 300 orang, maka pemegang saham UNVR atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang rapat.

Sebagai informasi, pengumuman pengunduran diri Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli hanya berselang sebulan dari pengumuman resign Ira Noviarti. Ketiga direktur ini menggunakan alasan pribadi dalam pengajuan resign.

Ira Noviarti diangkat sebagai presdir UNVR melalui RUPS Luar Biasa pada 25 November 2020, yang efektif pada 1 Desember 2020.

Secara struktur perusahaan, UNVR saat ini memiliki 12 direktur. Selain Ira Noviarti, Shiv Sahgal, dan Sandeep Kohli, direktur yang lainnya adalah Direktur Integrated Operations Enny Hartati Sampurno, Direktur Human Resources Willy Saelan, Direktur Personal Care Ainul Yaqin, Direktur Sales Hernie Raharja, Direktur Nutrition Amaryllis Esti Wijono, Direktur Ice Cream Anindya Garini Hira Murti Triadi, Direktur Finance Vivek Agarwal, Direktur Supply Chain Alper Kulak, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus.

